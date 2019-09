“Lavoriamo su Moliere”: seminario teatrale allo Studio Enterprise

Dal seminario teatrale su Brecht, passando per Cechov e arrivando a Moliere.

Il percorso didattico degli allievi dello Studio Enterprise si arricchisce di un altro tassello di spessore, sotto la guida di Luca Biagini, pronto al grande ritorno nella scuola grossetana di teatro e doppiaggio diretta da Alessandro Serafini.

Questa volta Biagini, attore affermato e doppiatore di caratura nazionale, nonché voce italiana di Kevin Kline, John Malkovich, Hugh Laurie nel Dottor House e tanti altri, guiderà i doppiatori maremmani nel seminario teatrale dal titolo “Lavoriamo su Moliere”. Il percorso didattico è già rodato dalle precedenti esperienze fatte in passato nella scuola grossetana e quindi non mancherà di suscitare interesse tra gli iscritti. Per gli allievi dello Studio Enterprise sarà interessante misurarsi con registri completamente diversi, nella consapevolezza di essersi comunque confrontati con i grandi giganti del teatro.

L’esperienza con il laboratorio è in programma a partire da giovedì 26 settembre e condurrà gli allievi della scuola grossetana fino alla performance finale, in programma domenica 29 settembre alle 21.30 al Teatro Enterprise, in via Giordania 61.

La lettura scenica è di Luca Biagini, con l’aiuto di Alessandro Serafini e l’assistenza di Chiara Lippi e Stefano Dori. Sul palco saliranno Livia Amatucci, Kyle Cavallo, Anna Ciaburri, Tommaso Campagnucci, Stefano Dori, Chiara Faenzi, Patrizia Gavazzi, Maria Giunta, Chiara Lippi, Caterina Masala, Giulia Meola, Maria Caterina Riitano, Moreno Toninelli, Lorenzo Virgili, Aurora Zamperini, Sandra Zanelli, Emma e Rebecca Mancineschi.

L’ingresso è gratuito, ma occorre prenotarsi ai numeri 348.1529948 oppure al 331.2916535.