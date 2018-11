“Miss Marple”: il romanzo di Agatha Christie in scena al Teatro degli Industri

“Miss Marple, giochi di prestigio” va in scena al Teatro degli Industri.

Lo spettacolo, in programma sabato 10 novembre, alle 21, è inserito all’interno del cartellone della stagione teatrale 2018/2019 a cura di Comune di Grosseto e Fondazione Toscana spettacolo onlus.

Lo spettacolo è tratto da un romanzo di Agatha Christie, adattato da Edoardo Erba. La regia è a cura di Pierpaolo Sepe.

Gli interpreti sono Maria Amelia Monti, Roberto Citran, Giulia Weber, Sebastiano Bottari, Marco Celli, Giulia De Luca, Stefano Guerrieri, Laura Serena.

La scena è a cura di Luigi Ferrigno, i costumi di Alessandro Lai, le luci di Cesare Accetta, la produzione è affidata a “Gli Ipocriti”.

Miss Marple, la più famosa detective di Agatha Christie, arriva per la prima volta in teatro con la simpatia di Maria Amelia Monti, che dà vita a un personaggio divertente e contagioso. In una casa vittoriana della campagna inglese, mentre fuori il cattivo tempo imperversa, Miss Marple si trova a dover indagare su un omicidio in attesa dell’arrivo della polizia. Durante la visita alla sua amica Carrie Louise, una filantropa che vive con il terzo marito Lewis e vari figli e figliastri dei matrimoni precedenti, Miss Marple si accorge subito che la famiglia è attraversata da malumori e odi sotterranei. Edgar, un giovane piuttosto strano che aiuta Lewis a dirigere le attività filantropiche, durante un tranquillo dopocena improvvisamente perde i nervi e, pistola in pugno, minaccia Lewis e lo costringe a entrare nel suo studio. Il delitto avviene sotto gli occhi terrorizzati di tutti, ma le cose non sono come sembrano e Miss Marple ci aiuterà a capire che ciò che è successo non è quello che tutti credono di aver visto.

Informazioni sui siti http://web.comune.grosseto.it/comune/index.php?id=4041 e www.toscanaspettacolo.it, ai numeri 0564.488064 e 334.1030779, all’indirizzo e-mail promozione.cultura@comune.grosseto.it.