“Il peggio di Paci e Ceccherini: sold out al Teatro Castagnoli

Grande successo di pubblico al teatro Castagnoli di Scansano dove, venerdì sera, si sono esibiti i comici Alessandro Paci e Massimo Ceccherini con uno show che è stato un crescendo di ilarità.

Sul palco anche il duo composto da “Pippo & I Mugnaini”, il mago di fama internazionale Takaya e alcuni amici dei due protagonisti, che hanno fatto irruzione sulla scena di Scansano e divertito spettatori e autorità presenti.

«Un successo andato oltre le più rosee aspettative – racconta il sindaco Francesco Marchi –: vedere il teatro pieno di gente e sentirlo divertirsi per tutto lo spettacolo ci ha riempito di gioia e di orgoglio. Dispiace per coloro che non hanno potuto assistere allo spettacolo: c’è da dire che, appena si è sparsa la voce, i biglietti sono andati a ruba. Del resto, come amministrazione, dobbiamo rispettare le norme sulla sicurezza che non ci permettevano di superare i circa 200 posti che può contenere il teatro. Ringrazio gli organizzatori Viska e Corridori che si sono adoperati per l’occasione».

Ad aprire la scena il gruppo “Wooden lies“, composto da Alessandro Maffei, alla chitarra, Roberto Incordino, alla batteria, Claudio Michelacci, al basso, e Jessica Angiolini, voce, che è stato accompagnamento musicale per tutto lo show. Subito dopo ha fatto il suo ingresso Massimo Ceccherini, il quale sin dalle prime battute ha catturato l’attenzione del pubblico riuscendo a spacciarsi addirittura per il figlio del primo cittadino Marchi.

Gli sketch che si sono susseguiti sono stati un crescendo di comicità. Con Alessandro Paci non sono mancate canzoni alla chitarra, con testi riadattati, e scenette ironiche. Per giungere all’epilogo che ha coinvolto l’assessore di Scansano, Lorenzo Ferri, e il primo cittadino di Magliano in Toscana, Diego Cinelli, entrambi casualmente protagonisti di un talent show alla Ceccherini e Paci tutto da ridere.

A condurre la serata è stata la giornalista e conduttrice, volto noto di Tv9, Francesca Ciardiello. Neanche lei è stata risparmiata dalle sorprese, con il mago Takaya capace di sfilarle una giarrettiera con un numero da maestro.