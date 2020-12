“Re Artù e i cavalieri della Tavola rotonda”: Giacomo Moscato in scena agli Industri

La rassegna teatrale promossa dal Comune di Grosseto prosegue con un altro appuntamento in streaming dal Teatro degli Industri.

Mercoledì 9 dicembre, alle 21, il laboratorio teatrale “Ridi Pagliaccio” presenta Giacomo Moscato con “Re Artù e i cavalieri della Tavola rotonda“.

L’attore e drammaturgo grossetano presenta la sua ultima produzione che prende spunto dai racconti fantastici del Ciclo bretone. La performance di Moscato sarà in diretta sul canale YouTube “Teatri di Grosseto official” o sulla pagina Facebook “Teatri di Grosseto”.

«Re Artù, Ginevra, Lancillotto, mago Merlino, la Dama del lago sono solo alcuni dei protagonisti del Ciclo bretone – spiega Moscato –: uno strepitoso romanzo cavalleresco pieno di avventure, amori e combattimenti in bilico tra storia e leggenda. Si tratta di un viaggio epico ricco di emozioni, colpi di scena e scoperte sconcertanti contenuti negli antichi “lai”, ovvero dei racconti frutto della tradizione orale che, a più riprese, furono raccolti da alcuni scrittori medievali. Questo enorme patrimonio artistico e culturale, nel corso dei secoli, è stato spunto per altri narratori, ma anche per pittori, musicisti, poeti, fumettisti, registi cinematografici e oggi torna nella sua veste originaria: un racconto affabulante da recitare di fronte a un pubblico desideroso di volare con l’immaginazione in epoche e luoghi lontani e magici».