“Il piccolo Principe”: i volontari dell’Abio in scena al Teatro degli Industri

Dopo il debutto avvenuto nel mese di novembre, i volontari dell’associazione Abio tornano a calcare il palcoscenico del teatro degli Industri di Grosseto.

Domenica 9 febbraio, alle 17, la compagnia “I teatranti in…volontari” riporta sulla scena le avventure de “Il piccolo Principe“, alla scoperta di pianeti e personaggi stravaganti, di sentimenti importanti come l’amore, l’amicizia, la solidarietà.

“Allo spettacolo di novembre abbiamo provato una grandissima emozione – ricorda la presidente Cristina Cardarelli –, anche perché per tutti noi era la primissima volta su un palcoscenico. È andata molto bene, siamo stati molto soddisfatti di come il nostro lavoro sia stato accolto e gradito dal pubblico. Domenica saremo di nuovo in scena e anche questa volta il teatro sarà pieno: è un motivo di orgoglio perché dimostra che in tanti ci seguono, apprezzano le nostre iniziative e ci vogliono bene. Siamo decisi a dare il meglio di noi, per regalare un bel pomeriggio di teatro a quanti verranno a vederci“.

Lo spettacolo è stato realizzato grazie al prezioso lavoro di Anna Davì, che ha curato adattamento e regia, partendo da un’idea di Roberto Merlino.

Abio Grosseto coglie l’occasione per ringraziare il Comune di Grosseto per il patrocinio e la concessione del Teatro degli Industri, Armando Orfeo, artista e amico, per la realizzazione della tela presente sulla locandina dedicata al progetto, e Carlo Bonazza, per il lavoro di grafica e impaginazione, il corpo del Vigili del Fuoco, che ha assicurato in maniera del tutto gratuita la presenza di una loro squadra a entrambi gli spettacoli.