“A veglia”: lo spettacolo del Teatro Studio fa tappa a Montelaterone

Nell’ambito del progetto di Arci Solidarietà Grosseto “Il magico puma e l’erba agrimonia. Dalla voce degli anziani una risorsa per la comunità”, finanziato dalla Regione Toscana, venerdì 30 agosto si svolgerà il secondo appuntamento dello spettacolo itinerante “A veglia” del Teatro Studio di Grosseto.

Lo spettacolo prevede di ricreare le condizioni della “veglia”, in cui ogni partecipante era chiamato a raccontare storie, aneddoti o semplici scampoli di vita. Gli attori del teatro si alterneranno così in narrazioni legate al mondo del magico, come le streghe o i lupi mannari, invogliando a partecipare anche il pubblico con le storie di cui sono a conoscenza.

Lo spettacolo, gratuito, si svolgerà al circolo Arci La Brizza di Montelaterone. Per chi vuole, prima dello spettacolo, è prevista una cena popolare.

Orari: Cena popolare alle 20.15. Spettacolo “A veglia” alle 21.30. Informazioni e prenotazioni al numero 0564.964066.