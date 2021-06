In arrivo l’estate dei teatri di Grosseto: 40 spettacoli in tre mesi in suggestive location

Sarà un’estate ricca di spettacoli, incontri, eventi e iniziative per tutte le età, in scena tra la città di Grosseto e gli spazi del Parco naturale della Maremma.

Una stagione da oltre 40 appuntamenti, organizzati dal Comune di Grosseto, tra il Bucinella Festival con l’associazione Escargot e la stagione teatrale con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Un mix di espressioni artistiche per ripartire dopo mesi complicati per il settore della cultura.

«Il calendario è il frutto della sinergia di molti soggetti – spiega il vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Grosseto, Luca Agresti –: volevamo ripartire alla grande e direi che esistono tutti i presupposti per farlo, considerando la qualità e la varietà degli appuntamenti. Finalmente possiamo tornare a programmare spettacoli dal vivo e, seppur nel giusto rispetto delle norme anti-contagio, gli artisti ritroveranno il pubblico. La speranza è che sia solo l’inizio di un ritorno alla normalità. Gran parte degli spettacoli sono gratuiti e si terranno in un luogo simbolo della cultura grossetana: il Giardino dell’Archeologia. E poi la collaborazione con il Parco naturale della Maremma, che ringrazio per il supporto, altro luogo meraviglioso che rappresenta appieno la nostra terra. Il Bucinella Festival è la novità assoluta di quest’estate: una rassegna che va dal teatro al fumetto, dalla letteratura alla stand-up comedy, dalle arti figurative alla musica dal vivo, fino ai laboratori. Un modo per riscoprire spazi preziosi con il coinvolgimento delle associazioni cittadine, non dimenticando le nuove generazioni, grazie alla partecipazione attiva di Grow, associazione fondata da un gruppo di giovanissimi grossetani. Un ringraziamento particolare alla Fondazione Toscana Spettacolo onlus, che come ogni stagione supporta i Teatri di Grosseto. Anche quest’estate gli spettacoli in programma sono di altissima qualità, arriveranno a Grosseto artisti come Mario Brunello, Danilo Rea, Pamela Villoresi, Ascanio Celestini e Massimo Popolizio. Insomma sarà veramente un’estate unica».

E il calendario non è ancora chiuso. «Le sorprese non finiscono qui – dichiara Anna Bonelli, funzionario del Comune di Grosseto –: a breve presenteremo altre rassegne. Sarà una stagione ricca di eventi, ma soprattutto sarà la stagione della ripartenza. Abbiamo lavorato molto in queste settimane per offrire ai grossetani e ai turisti un calendario vario che coinvolgesse adulti e giovanissimi, nell’ottica di far avvicinare le persone alla cultura».

Il Bucinella Festival è stato ideato dall’associazione culturale Escargot di Grosseto con la direzione artistica di Federico Guerri. «Un festival delle arti – dichiarano dall’associazione – che, tra luglio e agosto, ci permetterà di riappropriarci della città e delle sue storie, di tornare a immaginare il territorio in cui viviamo attraverso gli artisti, di riscoprire spazi che ci eravamo dimenticati e reinventarli ritrovandosi con la comunità».

Perché Bucinella? «Bucinella è una cittadina immaginaria della Maremma – spiega il direttore artistico Federico Guerri –, creata da me in un progetto che comprende ormai, oltre a una seguita pagina web, due romanzi e una graphic novel. Bucinella è anche parte di un gioco di ruolo ed è apparsa in raccolte di racconti e tesi di laurea. Ci sembrava il nome adatto per un calendario eventi che spazia dal teatro al fumetto, dalla letteratura alla stand-up comedy, dalle arti figurative alla musica dal vivo e, soprattutto, dal vedere al fare, con una proposta non solo di spettacoli, ma anche di laboratori Bucinella è uno spazio in cui, più volte a settimana, scoprire qualcosa di nuovo e selezionato. Ecco perché il sottotitolo: “Una città da immaginare, storia dopo storia, prima volta dopo prima volta. Cose mai viste”».

E come sempre c’è la collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo. «Presentiamo un cartellone con proposte di prosa, musica e danza – sottolinea il direttore della Fondazione Toscana Spettacolo, Patrizia Coletta – che segna un atteso quanto prezioso momento di ripartenza per lo spettacolo dal vivo. Artisti e spettatori torneranno finalmente ad incontrarsi e a condividere, nello stesso luogo, una magia che si rinnova da secoli e che solo il teatro può offrire. Questo nuovo capitolo nella collaborazione con il Comune di Grosseto rappresenta per la nostra fondazione la naturale prosecuzione di un cammino che non si è mai interrotto. Dallo scorso autunno abbiamo condiviso con l’amministrazione la volontà di continuare a garantire l’accesso all’offerta culturale nonostante i limiti imposti dalla pandemia, portando nelle case degli spettatori spettacoli online di grande qualità. Oggi torniamo finalmente a presentare un calendario di appuntamenti in presenza, dando forma alla missione che condividiamo con l’amministrazione comunale di Grosseto: proporre un progetto culturale che sia accessibile a tutti, che valorizzi il territorio e le sue peculiarità, che stimoli la socialità e la crescita collettiva».

Molti spettacoli del Bucinella Festival saranno all’interno del Parco naturale della Maremma. «Siamo lieti di aver collaborato alla realizzazione di questo ricco cartellone di spettacoli che animerà l’estate grossetana – spiegano Lucia Venturi ed Enrico Giunta, presidente e direttore del Parco della Maremma – e ci fa molto piacere che, oltre ad alcune aree dell’area protetta, siano stati coinvolti gli agriturismi e i servizi che fanno parte degli esercizi consigliati del parco e la Pro Loco di Alberese, sempre molto attiva nelle attività estive. Ancora una volta lavorare in sinergia e in rete sul territorio dimostra che è questa la strada giusta. Auguriamo il massimo successo all’iniziativa».

Gli spettacoli

Bucinella Festival – Mercoledì 23 giugno, ore 21

Giardino dell’Archeologia – Ingresso libero

“Benvenuti a Bucinella!”

Serata inaugurale a cura di Federico Guerri

Bucinella Festival – Sabato 26 e domenica 27 giugno, ore 21

Giardino dell’Archeologia – Ingresso 3 euro

“Beatrice!”

Spettacolo teatrale con i ragazzi dei laboratori IndustriLab

Bucinella Festival – Giovedì primo luglio, ore 21

Giardino dell’Archeologia – ingresso libero

“Una sera con Lloyd (e i genitori appena nati)”

Conversazione con Simone Tempia, autore di “Vita con Lloyd”

Bucinella Festival – Venerdì 2 luglio, ore 18.30

Piazza del Combattente, Alberese – Ingresso libero

“Benvenuti a Bucinella!”

Serata inaugurale a cura di Federico Guerri

Bucinella Festival – Sabato 3 luglio, ore 19

Parco naturale della Maremma, itinerario faunistico A6 – Ingresso 3 euro

“Pirati di Maremma!”

Una passeggiata teatrale con i TetraCLAN

Bucinella Festival – Martedì 6 luglio, ore 21

Giardino dell’Archeologia – Ingresso 3 euro

“Non è Grow!” – Musica, incontri e storie

Filippo Scandroglio, Big Data Bang, DueD, Gaube

Bucinella Festival – Mercoledì 7 luglio ore 21

Giardino dell’Archeologia – Ingresso 3 euro

“Non è Grow!” Musica, incontri e storie

Frederikk, Gabrile Bernabò, Dario Canal, Tame’!

Bucinella Festival – Giovedì 8 luglio, ore 21

Giardino dell’Archeologia – Ingresso 3 euro

“Non è Grow!” Musica, incontri e storie

Tempi difficili, Marco Ronconi, Giant Milk, Morosita

Bucinella Festival – Venerdì 9 luglio, ore 19

Agriturismo “Country Resort Le due Ruote” (Alberese) – Ingresso 3 euro

con degustazione gratuita di prodotti tipici

Vivace Orchestra Città di Grosseto Giovani

Direttore Maestro Massimo Merone

Bucinella Festival – Sabato 10 luglio, ore 21

Giardino dell’Archeologia – Ingresso 3 euro

Vivace Orchestra Città di Grosseto Giovani

Direttore maestro Massimo Merone

Stagione teatrale – Martedì 13 luglio, ore 21

Giardino dell’Archeologia – Ingresso 10 euro

“La caduta di Troia” dal libro II dell’Eneide, interpretazione di Massimo Popolizio.

Con musiche eseguite dal vivo da Stefano Saletti, Barbara Eramo, Pejman Tadayon

Produzione Compagnia Orsini

Bucinella Festival – Mercoledì 14 luglio, ore 21

Giardino dell’Archeologia – Ingresso libero

“Una sera con Don Zauker”

Conversazione con i fumettisti Daniele Caluri e Emiliano Pagani

Bucinella Festival – Giovedì 15 luglio, ore 21

Giardino dell’Archeologia – Ingresso libero

“I dialoghi impossibili di Nicolò Targhetta”

Conversazione con Nicolò Targhetta (“Non è successo niente”)

Stagione teatrale – Sabato 17 luglio, ore 18, ore 18.15 e ore 19.30

Parco naturale della Maremma – Itinerario faunistico A6 (Alberese) – Ingresso 3 euro

“Alberi maestri kids”

Soggetto e regia di Michele Losi, drammaturgia Sofia Bolognini e Michele Losi, Produzione Pleiadi, Campsirago Residenza, sponsor tecnico Fratelli Ingegnoli

Bucinella Festival – Martedì 20 luglio, ore 21

Giardino dell’Archeologia – Ingresso libero

“Feudalesimo e improvvisazione in libertà”

Teatro d’improvvisazione con il patrocinio di “Feudalesimo & Libertà”

Bucinella Festival – Mercoledì 21 luglio, ore 21

Giardino dell’Archeologia – Ingresso libero

“Provincia nera”

Conversazione con gli scrittori Sacha Naspini e Gianluca Morozzi

Bucinella Festival – Giovedì 22 luglio, ore 19

Agriturismo ‘La Giuncola’ (Alberese) – Ingresso 3 euro – A seguire degustazione di prodotti tipici, costo 5 euro

“La musica del contrario”

Sonia Bertin e Viola Cecchini (danzatrici), Serena Rinaldi (chitarra classica), Federica Baronti (flauto traverso)

Bucinella Festival – Venerdì 23 luglio, ore 21

Giardino dell’Archeologia – Ingresso 3 euro

“Tentazione & sentimento”

Sonia Bertin e Viola Cecchini (danzatrici), Serena Rinaldi (chitarra classica), Federica Baronti (flauto traverso)

Stagione teatrale – Sabato 24 luglio, ore 21

Giardino dell’Archeologia – Ingresso 10 euro

Maestro Mario Brunello, violoncello piccolo

Produzione Antiruggine

Bucinella Festival – Sabato 24 luglio, ore 17

Comix Cafè – Ingresso libero

“Sweet paprika!”

Un incontro con la fumettista Mirka Andolfo

Bucinella Festival – Martedì 27 luglio, ore 21

Giardino dell’Archeologia – Ingresso 3 euro

“I giganti della montagna” di Luigi Pirandello

Lanterne Verdi – Progetto “Fare teatro”, Teatro Verdi di Pisa

Bucinella Festival – Mercoledì 28 luglio, ore 18

Comix Cafè – Ingresso libero

“Laboratorio di fumetto coi Leviathan Labs”. Per ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Bucinella Festival – Mercoledì 28 luglio, ore 21

Giardino dell’Archeologia – Ingresso libero

“Leviathan night!”

Incontro con i fumettisti dei Leviathan Labs

Bucinella Festival – Giovedì 29 luglio, dalle ore 20

Agriturismo ‘Il Duchesco’ (Alberese) – ore 20 cena al corso di 25 euro, ore 22 spettacolo al costo di 3 euro

“Storie impro-babili”

Show d’improvvisazione teatrale

Bucinella Festival – Venerdì 30 luglio, ore 19

Agriturismo ‘Le Tofane’ (Alberese) – Ingresso 3 euro – A seguire degustazione di prodotti tipici al costo di 7 euro

“Principesse, fantasmi e leggende di Maremma!”

Una passeggiata teatrale con i TetraCLAN

Stagione teatrale – Sabato 31 luglio, ore 21

Giardino dell’Archeologia – Ingresso 10 euro

“Radio clandestina – Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria”. Uno spettacolo di Ascanio Celestini, produzione Fabbrica srl a partire dal testo di Alessandro Portelli “L’ordine è già stato eseguito”

Bucinella Festival – Martedì 3 agosto, ore 21

Giardino dell’Archeologia ore 21 – Ingresso 3 euro

“Avventure di teatro e di caffè”

Teatro-canzone con Cristina Lazzari, Francesco Marchetti e Arianna Lorenzi

Bucinella Festival – Mercoledì 4 agosto ore 21

Giardino dell’Archeologia – Ingresso 3 euro

“Kyogen!”

L’Italo Kyogen Project e la commedia giapponese

Bucinella Festival – Giovedì 5 agosto, ore 21

Giardino dell’Archeologia – Ingresso libero

“Dylan Dog nella stanza senza fine”

Conversazione con “Giovanni De Feo”, maestro del fantastico

Bucinella Festival – Venerdì 6 agosto, ore 19

Bocca d’Ombrone – Parco naturale della Maremma – Ingresso 3 euro

“Hybris – Assalti al cielo” di e con Fabio Cicaloni

con Carlo Recchia (violino), Claudio Buselli (chitarra)

produzione I Teatranti di Fabio Cicaloni

Bucinella Festival – Lunedì 9 agosto, ore 20.30

Centro servizi – Marina di Alberese – ingresso 3 euro + cena 22 euro

“Theatre starry night” – Le stelle dell’Improvvisazione e un astronomo!

A cura dell’Arsenale delle apparizioni e del professore Alessandro Marchini, direttore dell’Osservatorio astronomico dell’Università di Siena

Stagione teatrale – Venerdì 13 agosto, ore 21

Giardino dell’Archeologia – ingresso 10 euro

“Terra” di Valeria Moretti con Pamela Villoresi e Danilo Rea – Produzione La Gazza Ladra

Bucinella Festival – Martedì 17 agosto, ore 21

Giardino dell’Archeologia, ingresso libero

“Slam poetry!” – La gara di poesia più famosa del mondo

Bucinella Festival – Mercoledì 18 agosto, ore 21

Giardino dell’Archeologia – Ingresso libero

“Grosseto misteriosa!” – Alla scoperta degli angoli più sconosciuti di Grosseto

Bucinella Festival – Giovedì 19 agosto, ore 21

Giardino dell’Archeologia – Ingresso libero

“Serial quiz night!”

Quiz sulle serie TV con “Serial minds” e ospiti speciali!

Bucinella Festival – Venerdì 20 agosto, ore 21

Giardino dell’Archeologia – Ingresso 3 euro

“Io danzo” – Asd Palestra Europa e Centro Danza di Angela Scrilli

Bucinella Festival – Sabato 21 agosto, ore 21

Giardino dell’Archeologia – Ingresso 3 euro

“Emozioni in danza”

Performance a cura delle scuole di danza: Asd Artistica Grosseto, Centro Danza Acsd di Angela Scrilli, Asd La Sesta Arte Aics, Ssd Omad Danza, Asd Palestra Europa, Asd Progetto Danza

Stagione teatrale – Domenica 22 agosto, ore 21

Giardino dell’Archeologia – Ingresso 10 euro

“Amabili resti”, coreografia e interprete Françoise Parlanti

Produzione Compagnia degli Istanti con il contributo di MiBACT, dipartimento dello spettacolo dal vivo, Regione Toscana.

“Fra i se spazi di sé”

Coreografia e ideazione di Anna Balducci

Interprete Anna Balduccim musica Ezio Bosso, produzione Compagnia degli Istanti – Compagnia Simona Bucci

Bucinella Festival – Martedì 24 agosto, ore 21

Giardino dell’Archeologia – Ingresso libero

“Stand up comedy night”

con Giorgia Fumo, Salvatore Zappia e Ivano Bisi

Prenotazione e acquisto biglietti

Per tutti gli eventi è obbligatoria la prenotazione ed è fortemente consigliato l’acquisto anticipato dei biglietti. Dal martedì al sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, è possibile prenotare tramite la segreteria organizzativa del Bucinella Festival al numero 331.7646562 (anche con sms o whatsapp) oppure scrivendo a bucinellafestival@gmail.com.

Per gli eventi al Parco naturale della Maremma è possibile prenotare e acquistare direttamente i biglietti al Centro visite, tutti i giorni dalle 8.30 alle 16.30.

Per informazioni: tel. 0564.393238 | e-mail centrovisite@parco-maremma.it

In caso di pioggia, qualora sia possibile, gli eventi saranno spostati al chiuso.