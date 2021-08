Inaugurato il nuovo spazio ricreativo polivalente: è intitolato a due ragazzi scomparsi

È stato inaugurato, ieri pomeriggio 20 agosto, il nuovo spazio ricreativo polivalente nei locali dell’ex mattatoio di Montemerano.

I nuovi spazi sono stati completamente ristrutturati grazie a un importante investimento dell’amministrazione e la sala interna è stata intitolata a due ragazzi del posto, prematuramente scomparsi qualche anno fa a causa di due tragici incidenti stradali: si tratta di Marco Ponticelli e Stefano Marucci. Questa sala sarà utilizzata dai giovani di Montemerano e dalle associazioni che finora non avevano a disposizione uno spazio pubblico, come il Centro commerciale naturale di Montemerano, i Borghi più belli d’Italia e l’Unione sportiva.

“Finalmente – spiegano gli assessori ai lavori pubblici del Comune di Manciano, Valeria Bruni, allo sport, Roberto Bulgarini, e il vice sindaco, Luca Pallini -, anche Montemerano potrà usufruire di una sala polivalente creata per i giovani e per le associazioni del posto, in memoria di due ragazzi che sono nel cuore di tutti. Ringraziamo le famiglie Ponticelli e Marucci, la Prefettura per la disponibilità e la collaborazione e tutta la comunità di Montemerano per l’entusiasmo dimostrato per la realizzazione di questo progetto”.