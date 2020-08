Spaccano il vetro dell’auto, poi rubano le valigie ad un turista: “Aiutatemi a ritrovarle”

Hanno rotto il lunotto posteriore della sua macchina, poi gli hanno rubato valigie, borse ed altri oggetti presenti all’interno della vettura.

La vittima del furto, accaduto lo scorso 25 luglio, è un turista mantovano, Stefano Davì, appena arrivato in Maremma per le vacanze insieme alla compagna ed alla figlia.

L’uomo aveva parcheggiato la sua auto nel parcheggio incustodito di Fiumara, lungo la strada delle Collacchie, a Marina di Grosseto, per trascorrere alcune ore, tra le 11 alle 15, al mare con la famiglia.

Al ritorno, l’amara sorpresa: il lunotto della macchina era in frantumi e molti oggetti all’interno della macchina erano stati rubati.

Si tratta di una valigia di colore arancione fluorescente in tela di grandi dimensioni con all’interno il passaporto dell’uomo e vestiti vari; uno zaino East Pack azzurro con dentro un vecchio pc portatile, cavetti Usb e un cavo Google Home, oltre a vari cosmetici; una borsa marrone e nera della Nike; una borsa verde e marrone contenente prodotti per neonati, tra cui medicinale e alimenti; due beauty case neri con dentro profumi e cosmetici.

I ladri hanno lasciato all’interno solamente due valige della compagna dell’uomo.

“Ci hanno rubato le valigie in una zona scarsamente controllata dalle forze dell’ordine e non segnalata, nonostante i continui furti quotidiani – spiega l’uomo -. Chiedo di poter essere contattato nel caso in cui qualcuno avvistasse le valigie abbandonate”