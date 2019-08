“Sotto le stelle con Zia Caterina” sabato a Follonica

Arriva nella Città del golfo zia Caterina e il suo taxi SuperEroi Milano 25, la magica vettura che, oltre al normale servizio, trasporta gratuitamente all’ospedale Mayer bambini affetti da gravi malattie. L’evento è organizzato dal comune di Follonica, in collaborazione con LaAV, CISC, libreria Chiti e Spiaggia Tangram.

Dopo la morte del suo compagno, Caterina Bellandi, in arte Zia Caterina, ha trasformato il taxi ricevuto da lui in eredità trasformandolo in un mezzo che aiuta i piccoli guerrieri a combattere coraggiosamente contro i grandissimi mali che li affliggono.

Sabato 10 agosto alle 20.30 Zia Caterina sarà in via Roma, alla libreria Chiti, e da qui inizierà la sua passeggiata lungo mare fino allo stabilimento Spiaggia Tangram, dovem intorno alle 21:30 saranno allestiti dei laboratori per bambini e un buffet di frutta offerto dal comune di Follonica, mentre l’esperto di astronomia Mario Matteucci che mostrerà ai piccoli le meraviglie del cielo.

“La signora Caterina – dichiara l’assessore Alessandro Ricciuti – è riuscita a trasformare il suo dolore in energia a servizio del prossimo, una missione in favore dei bambini e delle loro famiglie che attraversano momenti drammatici.

E’ un onore averla con noi in una serata all’insegna dell’allegria, ma con il cuore vicini a tanti piccoli grandi eroi”.

Durante la serata sarà possibile visitare i mezzi di zia Caterina in sosta davanti allo stabilimento Tangram ed avere informazioni sull’attività dell’associazione di volontariato.

L’evento è a ingresso libero.

Per informazioni 338 5017936.