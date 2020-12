Al via la sostituzione degli olmi malati di piazza Galeazzi

In piazza Galeazzi sono iniziati i lavori di sostituzione degli olmi malati, come previsto dall’ultima delle due perizie effettuate dal Comune sugli alberi del parco.

“L’intervento ha confermato quanto emerso dall’indagine: come si evince chiaramente dalle foto, gli alberi, una volta abbattuti, hanno mostrato uno stato di deperimento irreversibile. Ricordo che i lavori si inseriscono in un più ampio progetto di riqualificazione del piazzale – promosso dall’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Megale – che mira alla valorizzazione dell’area tramite il recupero del patrimonio arboreo presente: i vecchi olmi, pericolosi per l’incolumità dei cittadini, saranno sostituiti da altrettanti tigli che garantiranno aria più pulita e ombra per chi vorrà frequentare il parco – a dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – . È previsto un investimento di circa 310mila euro per un progetto che persegue un obiettivo di semplicità, accessibilità e di fruibilità per tutti i cittadini. Proprio in questa prospettiva verranno sistemati la pavimentazione, i marciapiedi e gli attraversamenti pedonali, verranno adeguate la rete fognaria e di irrigazione e sarà implementata l’illuminazione, grazie a 12 nuovi punti luce a led. Grosseto potrà quindi avere a disposizione un rinnovato polmone verde, fondamentale soprattutto in una zona densamente urbanizzata come quella di via della Pace.”