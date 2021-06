“Sostegno all’affitto 2021”: approvato il progetto per aiutare le famiglie in difficoltà

La Giunta comunale di Grosseto ha approvato il progetto sperimentale “Sostegno all’affitto 2021“. Il piano, predisposto dai Servizi sociali e finanziato con un fondo da 100mila euro, consiste nell’erogazione al proprietario di un immobile concesso in affitto a un nucleo familiare in difficoltà di un sostegno economico a riduzione del canone dovuto. Tale sostegno comprende anche morosità accumulate dall’inizio dell’anno. Nei prossimi giorni verrà pubblicato l’avviso con tutti i dettagli dell’iniziativa e i requisiti necessari per poter presentare la domanda.

Il proprietario deve rendersi disponibile ad abbassare l’importo del canone di locazione per l’anno 2021, il canone originario non deve superare i 550 euro mensili e l’inquilino non deve avere un Isee superiore a 20mila euro. Il contributo verrà erogato in proporzione alla rinegoziazione, ma non potrà superare i 3300 euro complessivi per il 2021.

“L’emergenza epidemiologica – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle politiche sociali, Mirella Milli –, oltre ai risvolti sanitari, ha comportato anche gravi risvolti economici, con la conseguente diminuzione del reddito in gran parte delle famiglie. Per questo ci siamo voluti attivare con strumenti sociali mirati a supportare chi si trova in una situazione di temporanea fragilità. In questo caso coinvolgere sia il locatore che il locatario rappresenta, da un lato, la garanzia del pagamento dell’affitto dovuto, dall’altro, la sua riduzione a favore del locatario, così da evitare l’attivazione di procedimenti di sfratto. Il locatore, dunque, potendo contare su un ristoro diretto, può contribuire a rispondere alle esigenze delle famiglie più deboli in tema di bisogno abitativo. Crediamo che tutto questo rappresenti un esempio di sviluppo dei servizi sociali sul territorio comunale a favore delle fasce di utenza temporaneamente in difficoltà”.