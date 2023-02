Sostegno alla locazione, il Comune vara il progetto: come richiedere i contributi

La Giunta comunale di Grosseto ha approvato il progetto “Sostegno alla locazione 2023”.

Il piano, predisposto dai Servizi sociali per un importo complessivo di 166.059,33 euro, consiste nel sostenere economicamente un soggetto intestatario di un contratto di locazione a seguito di un accordo di riduzione con il proprietario dell’immobile concesso in affitto, al quale verrà erogato un sostegno economico a fronte della riduzione del canone di locazione concessa all’inquilino. Oggi è stato pubblicato l’avviso con tutti i dettagli dell’iniziativa e i requisiti necessari per poter presentare la domanda.

Le condizioni

il proprietario deve rendersi disponibile ad abbassare l’importo del canone di locazione per l’anno 2023, il canone originario non deve superare i 600 euro mensili e l’inquilino non deve avere un Isee superiore a 20mila euro. Il contributo verrà erogato in proporzione alla rinegoziazione, ma non potrà superare i 3.600 euro complessivi per il 2023.

“La mission del Comune di Grosseto è dare sostegno alle famiglie in difficoltà cercando di creare tutti quegli strumenti che possono essere utili a generare condizioni migliori di vita – dichiarano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai servizi sociali Sara Minozzi –: in questo caso interveniamo con un contributo diretto ai titolari degli immobili che danno in affitto le abitazioni, in modo che, chi è in difficoltà economica possa vedere il canone mensile alleggerito, e che, allo stesso tempo, i proprietari delle abitazioni abbiano degli introiti assicurati“.

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 00:01 del 3 febbraio 2023 fino alle ore 23:59 del 6 febbraio 2023 fino ad esaurimento fondi, sull’apposito modello scaricabile dal sito internet dell’amministrazione comunale al link https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-graduatorie-politiche-della-casa-e-del-sociale/ o ritirabile negli uffici del Servizio servizi sociali, in via degli Apostoli 11, in orario d’ufficio, e dovrà pervenire a mezzo posta certificata (Pec) al seguente indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it