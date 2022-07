Irregolarità sulla sicurezza: sospesi i lavori di costruzione del luna park

Questa mattina, in seguito ad un sopralluogo svolto da Asl, Polizia Municipale e Carabinieri, sono stati sospesi i lavori di costruzione del luna park nel terreno di proprietà privata tra via don Sebastiano Leone e viale Italia, a Follonica.

Durante il sopralluogo, infatti, sono state riscontrate diverse irregolarità in materia di sicurezza che hanno portato al fermo dei lavori. Gli uffici del Comune di Follonica stanno continuando a lavorare alla questione.

La notifica di provvedimento di prescrizioni urgenti – redatta nella tarda mattinata di oggi e che prevede la sospensione immediata di tutte le costruzioni – fa seguito alla diffida all’installazione delle attrazioni, comunicata nelle scorse settimane dagli uffici comunali e mai rispettata. La richiesta di collocazione temporanea di attrazioni del cosiddetto “spettacolo viaggiante” per quella zona di Pratoranieri era stata ritenuta improcedibile, proprio perché per l’area in questione non è prevista questo tipo di attività.