Emergenza Coronavirus: la Diocesi sospende il catechismo in presenza

Lo scivolamento della Toscana in fascia arancione, disposto dal Ministro della Salute con apposita ordinanza, e la rapida evoluzione della situazione anche sul nostro territorio, hanno indotto il vescovo Rodolfo a rivolgersi ai sacerdoti della Diocesi e, attraverso di loro, ai catechisti per “ravvivare l’attenzione responsabile a quanto ci è affidato“.

Pertanto il vescovo ribadisce che, allo stato attuale, “restano valide le indicazioni sulle celebrazioni e sulla normale vita delle parrocchie“, nello scrupoloso rispetto di tutte le disposizioni su distanziamento, uso di mascherine e igienizzazione degli ambienti, così come restano confermate anche le date scelte per le Cresime ancora da amministrare.

Il vescovo offre, poi, indicazioni precise in merito agli incontri di catechismo: vengono sospesi quelli in presenza, mentre le famiglie sono esortate a partecipare alla Messa domenicale o prefestiva insieme ai loro figli. Ai catechisti è raccomandato di partecipare alla stessa Messa, “individuando, prima o dopo di essa, un momento per accogliere e salutare i ragazzi, affidando loro qualche lavoretto da fare a casa, semmai coinvolgendo i genitori“.

Il vescovo, infine, esorta i sacerdoti a puntare molto in questa fase sulla celebrazione della Messa comunitaria festiva e sul coinvolgere le persone ad intensificare la vita di preghiera e di condivisione in famiglia, “due pilastri che resistono e possono aiutarci a cogliere l’occasione di una crescita personale nel vivere e nell’educare alla fede“.

“L’invito – scrive, poi, padre Rodolfo – è a non diminuire l’attenzione e a valorizzare di più quello che è possibile fare, dalle Messe al contatto, anche telefonico, con le persone, soprattutto se sole o con familiari colpiti da covid o da altri problemi”, nonché “a sostenere catechisti e collaboratori, vivere e annunciare una fede che si alimenti attraverso la preghiera personale, la lectio divina, la carità“.

Intanto il prossimo 19 novembre i sacerdoti si ritroveranno on line con il Vescovo per una mattinata di dialogo e approfondimento circa l’adozione del nuovo Messale, che per le parrocchie della Toscana è stato fissato, da parte dei vescovi, a partire dalla prima domenica di Avvento (29 novembre).