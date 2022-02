Lavori di aggiornamento: sospeso il call center del Cup in provincia di Grosseto

L’Asl Toscana sud est informa che il call center 800500483 del Cup per la provincia di Grosseto non sarà attivo dalle 13 alle 20 di mercoledì 2 marzo a causa di lavori di aggiornamento e potenziamento tecnologico.

Per chi ha necessità, eccetto che per i prelievi, si può rivolgere nelle farmacie oppure telefonare ai call center di Siena, al numero 0577.727272 oppure Arezzo, al numero 800.575800. Per i prelievi sarà comunque attiva la solita e-mail: prenotaprelievo@uslsudest.toscana.it.