Raccolta dei rifiuti: sopralluogo di Comune e Sei Toscana per migliorare il servizio

Prosegue l’attenzione del Comune di Cinigiano per un migliore servizio di raccolta rifiuti urbani.

Si è concluso il 23 novembre il sopralluogo effettuato insieme a Sei Toscana per verificare ogni singola postazione di bidoni, dopo il tavolo tecnico istituito a seguito della diffida inviata dal Comune per inosservanza degli accordi intercorsi in questo anno. Tali accordi erano finalizzati a risolvere alcune criticità del servizio, prima fra tutte il ribaltamento dei bidoni.

Il Comune è in attesa di proposte tecniche, in base alle quali verranno realizzate le strutture ritenute più efficaci ed economiche, considerando la futura riorganizzazione del servizio come da piano industriale presentato dal gestore.

“È importante avere postazioni funzionali e in sicurezza e che i cittadini facciano la loro parte. Purtroppo, ancora si registrano incivili abbandoni e conferimenti errati, che non rispettano le frazioni di rifiuti differenziati – si legge in una nota dell’amministrazione comunale -. Il Comune lavorerà insieme alla Consulta comunale ambiente per sensibilizzare comportamenti corretti”.