Sopralluogo del Prefetto nei comuni colpiti dal maltempo: Cinzia Torraco incontra i cittadini

Il Prefetto di Grosseto Cinzia Torraco ha visitato questa mattina i comuni di Orbetello e Manciano che, più di altri, sono stati particolarmente interessati dall’emergenza maltempo che si è verificata la notte tra sabato e domenica scorsa.

In quelle ore, infatti, la Prefettura ha convocato e presieduto il Centro coordinamento soccorsi (Ccs) per il coordinamento delle operazioni, a cui hanno partecipato Provincia (sede del Ccs e della sala operativa provinciale collegata in videoconferenza con la Regione Toscana), Vigili del Fuoco, Genio Civile, Forze di Polizia, Cri, volontariato ed il Comune di Grosseto.

Questa mattina il Prefetto, accompagnato dal sindaco di Orbetello Andrea Casamenti e dal senatore Roberto Berardi; alla presenza di Carabinieri, Vigili del Fuoco e volontariato locale, ha visitato le zone più colpite di quel territorio ed in particolare l’area interessata dalla violentissima tromba d’aria che si è abbattuta nelle prime ore di domenica in zona Polverosa e Radicata, incontrando gli abitanti della zona, cui ha voluto portare un segnale di attenzione e vicinanza delle istituzioni. Sopralluogo apprezzato dai cittadini coinvolti nell’emergenza, che hanno ringraziato il Prefetto per la sensibilità dimostrata. Sopralluogo anche nella riserva naturale di Duna Feniglia per constatare gli ingenti danni al patrimonio forestale.

Analogamente, insieme al sindaco di Manciano, Mirco Morini, alla presenza delle componenti locali del sistema di Protezione civile, il Prefetto si è soffermato nei punti maggiormente interessati dal rischio idraulico e, in particolar modo, sulla Strada regionale 74, interrotta per diverse ore tra sabato e lunedì per l’esondazione del fiume Elsa.

Nel corso del sopralluogo ha poi condiviso con i sindaci la proposta di effettuare a breve un incontro in Prefettura con i vari Enti competenti, finalizzato alla programmazione degli interventi necessari da attuare nel breve e lungo periodo.