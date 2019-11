Maltempo, sopralluogo di Rossi in Maremma: “Opere realizzate hanno evitato alluvione”

Giornata di sopralluoghi in Maremma per il presidente della Toscana Enrico Rossi, che oggi ha visitato buona parte dei luoghi del grossetano colpiti dal maltempo di domenica scorsa.

Rossi ha prima raggiunto Saturnia, dove la piena del Fosso della Gattaia ha inondato la parte a valle delle cascatelle. Sul posto sono già in corso interventi di somma urgenza portati avanti dal Consorzio di bonifica. “Sulle cascatelle, meta di tanti turisti, sono già in corso i lavori di ripristino – ha spiegato Rossi –, anche su indicazione di esperti di paesaggio. Il genio civile sta già intervenendo in somma urgenza. Anche sull’Elsa ci sono interventi da fare ed abbiamo già chiesto lo stato di emergenza nazionale in modo da accelerare i lavori”.

Dopo aver lasciato Saturnia il presidente ha raggiunto i territori di Manciano, Magliano e Orbetello, dove è stato possibile constatare che, a fronte di un picco di piena dell’Albegna superiore sia a quello del 2012 che a quello del 2014 (come dimostrato da approfondimenti tecnici), gli interventi di regimazione idraulica voluto dalla Regione e recentemente realizzati hanno retto ed evitato esondazioni. Come ha sottolineato Rossi, “qui abbiamo investito 30 milioni di euro dopo che le alluvioni del 2012 e 2014 invasero case e casolari. Adesso, dopo gli interventi fatti, la situazione è completamente diversa e lo dimostra il fatto che questa vota, nonostante sia piovuto di più e la portata dell’Albegna sia stata maggiore, non c’è stata un’alluvione“.

“Domenica scorsa il fiume è esondato, ci sono stati dei danni e ci sono da fare alcuni ripristini, ci sono stati danni all’agricoltura, ma l’impatto avrebbe potuto essere estremamente peggiore. E bisogna ricordare – ha detto ancora il presidente – che al completamento del Piano di interventi programmati dalla Regione manca ancora la realizzazione della cassa di Campo Regio, che contribuirà ulteriormente a contenere le piene e garantire la sicurezza dell’area“.

Per la cassa di Campo Regio – attualmente in fase di gara per l’appalto dei lavori – la Regione Toscana ha investito 13 milioni, Rete Ferroviaria Italiana 10 e Anas 7. Per un totale di 30 milioni.

Questi gli interventi già finanziati in questa zona:

risagomatura e movimentazione materiale a monte del ponte della Marsiliana Perin, 1 milione di euro;

progettazione su Elsa, affluente Albenga, cassa alla confluenza, 800mila euro;

cassa del Beccarello sul fiume Bruna, in gara lavori per 2,3 milioni di risorse regionali;

progettazione adeguamento Canale orientale da Aurelia a Talamone da parte del genio civile;

in corso progettazione adeguamento delle opere di bonifica del Canale 5 di Albinia e di Orbetello Scalo da parte del Consorzio;

costanti lavori di manutenzione da parte del Consorzio, che per il 2019 ammontano a circa 1 milioni di euro, finanziati con il cosiddetto ‘Piano tagli’.

In aggiunta a questi, dopo le alluvioni 2012 e 2014, già spesi in tutto circa 20 milioni di euro per varie opere, tra cui le principali, che si sono rivelate determinanti per contenere le piene di 5 giorni fa:

risagomatura dell’Albegna tra ponte della Marsiliana e abitato di Albinia (località Barca del Grazi);

argine remoto (secondo argine che in caso di piena permette l’espansione del percorso fiume in sicurezza) sull’Albegna, evitando l’alluvione nella zona che va dal ponte della Marsiliana ad Albinia, della cassa di Campo Regio;

consolidamento e risagomatura arginale del torrente Magione Radicata, principale affluente di sinistra dell’Albegna, che ha contribuito nel 2012 all’allagamento di Albinia.

Realizzati inoltre interventi di risagomatura e consolidamento sul fiume Bruna e sull’Ombrone grossetano dal 2009 al 2015.