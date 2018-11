“Oggi ho avuto modo di vedere di persona i danni causati dal maltempo in Maremma“.

A dichiararlo è Elisabetta Ripani, deputata grossetana di Forza Italia.

“Dopo l’intervento alla Camera, con il quale ho richiesto al Governo un sostegno immediato alla Toscana e in particolare alla provincia di Grosseto, appena rientrata da Roma, con il coordinatore provinciale di Forza Italia, Sandro Marrini, sono stata nelle aree maggiormente colpite dal maltempo del 29 ottobre – spiega la deputata -. Abbiamo visitato la zona di Pian D’Alma e Follonica e domani ci sposteremo nell’area dell’Amiata“.

“La situazione è drammatica: nella campagna scarlinese i poderi di proprietà della Regione Toscana, gestiti dalle Bandite di Scarlino e in concessione ad agricoltori del territorio, sono stati colpiti duramente – sottolinea Elisabetta Ripani –. Case e capannoni distrutti, tetti crollati, macchinari rovinati, e olivi secolari sradicati. Solo una lettera via mail è arrivata ai concessionari da parte delle Bandite di Scarlino: una nota confusa che non chiarisce se dovranno anticipare loro il denaro per ricostruire ciò che è stato rovinato e poi, forse, ottenere il risarcimento. E prima di fare degli investimenti, si parla di centinaia di migliaia di euro, dovranno anche dettagliare tutti i danni e ricevere l’autorizzazione da parte dell’ente preposto. Assurdo. Poi ci sono le coltivazioni, anch’esse messe a dura prova”.

“A Scarlino, nell’area del Puntone, è saltata la copertura della struttura sportiva della frazione, un danno che dovrà essere sistemato in tempi brevi – continua la deputata -. Non sono in condizioni migliori gli stabilimenti balneari di Follonica: la zona nord è stata colpita duramente dalle mareggiate, la spiaggia in alcuni punti è praticamente sparita. Danni ingenti anche alle strutture balneari e alle attività della zona. In questo momento, tralasciando le divisioni politiche, deve esserci innanzitutto piena collaborazione tra le varie istituzioni locali, regionali e nazionali. Forza Italia, a livello parlamentare, vigilerà affinché nella legge di Bilancio venga istituito un fondo per i danni dovuti al maltempo”.

“Chiederemo al Governo di rivolgersi all’Europa per attivare il Fondo di solidarietà europeo, nato proprio per rispondere alle calamità naturali, e di autorizzare una deroga al Patto di stabilità per permettere ai Comuni colpiti dal maltempo di far fronte all’emergenza e avviare la ricostruzione – termina Elisabetta Ripani –. A Roma continueremo a tenere alta l’attenzione sulla situazione della Maremma: non lasceremo soli i nostri concittadini“.