Sopralluogo del sub commissario negli istituti comprensivi di Follonica: investiti oltre 200.000 euro

Nei giorni scorsi il sub Commissario Piano ha fatto un sopralluogo per visionare i lavori svolti in alcuni plessi dei due istituti comprensivi (via Palermo, via Gorizia e Ilva) follonichesi, incontrando anche le dirigenti scolastiche Ciaffone e Brunello, con l’ufficio Lavori pubblici (arch. Micheloni).

Con la finalità di adeguare gli edifici scolastici alle misure governative anticontagio imposte dall’emergenza pandemica COVID-19, a partire dal mese di luglio, momento in cui si è potuto disporre delle linee guida definitive riguardanti il distanziamento fisico degli alunni, l’ufficio tecnico si è attivato, in stretta collaborazione con le dirigenze dei due comprensivi scolastici, per progettare, affidare e dare esecuzione ai lavori di adeguamento dei plessi esistenti, in modo da garantire a studenti e famiglie il rientro nelle proprie sedi a partire dal nuovo anno scolastico 2020-2021.

I lavori hanno riguardato tutti i plessi, scuole per l’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado, ed hanno visto l’ampliamento delle aule, in modo da collocare gli alunni nel rispetto delle distanze imposte, la razionalizzazione di percorsi, accessi e locali di servizio in modo da evitare affollamento e promiscuità tra l’utenza. Ai lavori edili ed impiantistici si sono affiancati interventi volti ad adeguare gli spazi esterni, dando priorità alle scuole per l’infanzia, con la creazione di strutture ombreggianti che favorissero l’utilizzo degli spazi esterni, concepiti some spazi complementari alla didattica ordinaria e distinti per sezione in modo da evitare la promiscuità tra i gruppi, per un impegno economico complessivo di circa 230.000 euro.

Prima dell’inizi del nuovo anno scolastico troverà completamento anche l’intervento attivato nel 2019, che vede la sostituzione di tutti gli infissi della scuola di via Buozzi, e che ha visto un primo lotto di euro 200.813 terminato a giugno di quest’anno ed un secondo lotto che sarà completato, come detto, prima dell’apertura delle scuole, di 250.000 euro.

Tutti gli edifici sono stati oggetto di indagini finalizzate ad appurare la sicurezza dei soffitti delle aule ed a localizzate prove di carico.

Il Sub Commissario Francesco Piano, a fine sopralluogo, ha ringraziato le dirigenti e l’ufficio comunale per la disponibilità e i lavori svolti.