“Solo”: sold out per lo show di Arturo Brachetti al Teatro Moderno

Biglietti esauriti per lo spettacolo di Arturo Brachetti, il maestro mondiale del trasformismo, che si terrà venerdì 20 gennaio al Teatro Moderno di Grosseto.

Nello show “Solo – The legend of quick change”, organizzato da Ad Arte Spettacoli, Arturo Brachetti apre le porte della sua casa, fatta di ricordi e di fantasie: una casa senza luogo, né tempo, in cui il sopra diventa sotto e le scale si scendono per salire. Unendo reale e surreale, verità e finzione, magia e spettacolo, Brachetti, il grande maestro internazionale di quick-change, porta sul palco un varietà surrealista e funambolico, in cui immergersi lasciando a casa la razionalità. Uno spettacolo riproposto dopo cinque trionfali stagioni in Europa, che hanno coinvolto oltre 600mila spettatori, in quasi 500 repliche.

Protagonista è il trasformismo, l’arte che lo ha reso celebre in tutto il mondo, e che qui la fa da padrone, con oltre 60 personaggi, alcuni dei quali pensati proprio per questo show, fatto anche da un mix sapiente tra scenografia e video mapping, da grandi classici, come le ombre cinesi, il mimo e chapeaugraphie, e novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser. Gli spettatori quindi potranno riconoscere e appassionarsi per i personaggi celebri dei telefilm, le grandi icone della musica pop, passando per le favole e i quadri di Magritte in 90 minuti di vero, incredibile, spettacolo adatto a tutti, grandi e piccoli.

L’artista

Famoso e acclamato in tutto il mondo, Arturo Brachetti è il grande maestro internazionale del quick-change, quel trasformismo che lui stesso ha riportato in auge, reinventandolo in chiave contemporanea e facendolo apprezzare al grande pubblico. Profondo conoscitore del teatro tradizionale e dello spettacolo, comincia la sua carriera a Parigi negli anni Ottanta, dove esordisce diventando lo showman di punta del Paradis Latin. Da quel momento la sua carriera si è fatta inarrestabile e Brachetti si è affermato come uno degli artisti italiani più noti in tutto il mondo.

Oggi vanta una “galleria” di 400 personaggi e una capacità di trasformismo che lo ha collocato all’interno del Guinness dei primati, come il più prolifico e veloce trasformista del mondo.

Foto di Paolo Ranzani