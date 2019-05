Imposta di soggiorno, ecco il software per la gestione: sarà presentato alla Porta del Parco

Martedì 4 giugno, dalle 14.30 alle 16 (primo turno) e dalle 16.30 alle 18 (secondo turno), alla Porta del Parco – Centro congressi di Gavorrano, è prevista la presentazione del software per la gestione dell’imposta di soggiorno e la formazione e la consegna dell’username e della password.

Al fine di migliorare la gestione dell’imposta di soggiorno, l’amministrazione comunale ha acquistato un software che permette alle strutture ricettive di comunicare all’Ente le presenze ed il relativo gettito di imposta in modo semplice e veloce, monitora in tempo reale l’andamento della riscossione, fornisce dati di reporting, statistiche e rendicontazione, gestisce qualsiasi tipo di periodicità (mensile, bimestrale, trimestrale ecc.), compila in modo automatico la dichiarazione annuale dell’agente contabile.

Oltre a facilitare le operazioni relative alla registrazione e al versamento dell’imposta di soggiorno, il software ha un’applicazione che serve a far emergere l’evasione degli affitti estivi brevi, soggetti anch’essi ad imposta di soggiorno dall’anno corrente, con obbligo di denuncia dell’attività all’ufficio Suap del Comune di Gavorrano.

Non mancheranno da parte dell’amministrazione comunale azioni di verifica e controllo del rispetto delle norme nel territorio, con relative sanzioni per i trasgressori, ma con il vantaggio per gli operatori che svolgono attività di affitti estivi brevi di ricevere informazioni utili a sviluppare un servizio di accoglienza efficiente, anche grazie alla presenza del futuro info point turistico del Comune di Gavorrano, che verrà aperto entro giugno nella sede del Parco minerario, per l’offerta di servizi ed informazioni sia per i visitatori che per gli operatori, nella consapevolezza della necessità di migliorare la struttura della rete dell’accoglienza nel territorio gavorranese

Al fine di permettere a tutti gli operatori delle strutture ricettive di poter utilizzare il software, l’amministrazione comunale ha organizzato una giornata di presentazione del software e un corso di formazione che si svolgerà in due turni identici martedì 4 giugno.

Le strutture ricettive interessate possono inviare all’indirizzo e-mail [email protected], comunicando l’adesione al primo o al secondo turno, in modo da facilitare l’organizzazione della giornata.

Durante il corso verranno forniti username e password per accedere al portale.

Chi è impossibilitato a partecipare al corso di formazione, è pregato di comunicarlo il prima possibile alla medesima e-mail in modo da ricevere in un altro modo le credenziali e le modalità di accesso.

Per gli operatori che interverranno alla giornata è stata organizzata anche una visita al Museo minerario di Galleria (Porta del Parco nazionale delle Colline Metallifere) e al costituendo Ufficio turistico di Gavorrano, della durata di un’ora, una in partenza alle 16.30 e la seconda alle 18.