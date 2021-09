Società dei Terzieri massetani: Giovambattista Zanchini è il nuovo maestro d’armi

E’ Giovambattista Zanchini il nuovo maestro delle balestre della Società dei Terzieri Massetani.

Zanchini sostituisce il dimissionario Francesco Bini, entrambi del Terziere di Cittanuova.

Le dimissioni di Bini hanno colto di sorpresa il mondo delle balestre massetane perché nulla lasciava immaginare una decisione così improvvisa. Una decisione per la quale non sono state rese note le motivazioni.

“Le dimissioni di Bini appaiono ingiustificate e inopportune – afferma il rettore della Società dei terzieri Massetani, Angelo Soldatini –, perché non c’erano stati motivi di contrasto“.

Soldatini si dice “dispiaciuto per questa improvvisa decisione, soprattutto perché Bini ha svolto il suo incarico con impegno e passione, collaborando sempre in piena armonia con tutto il Magistrato, dando impulso alla Società dei terzieri con un’attività anche progettuale“.

Il Rettore Soldatini vuole sottolineare che “Francesco Bini si è dimesso dal Consiglio del Terziere di Cittannuova e non dal Magistrato. La lettera di dimissioni è stata inviata al suo Terziere e non al Rettore. Ciò fa pensare a problemi tutti interni al proprio Terziere di Cittanuova. La decadenza da maestro d’armi della Società dei Terzieri è la naturale conseguenza delle dimissioni dal proprio consiglio come previsto dallo statuto”.

Il nuovo maestro d’armi è già a lavoro per organizzare gli ultimi impegni dell’anno. Il 5 settembre ci sarà una nuova gara a Lucca, il 10 ottobre la festa di san Cerbone che chiuderà l’anno, che nel 2021 coincide con la chiusura del triennio poi a dicembre elezioni per il nuovo Magistrato. Domenica prossima una nuova sfida attende i balestrieri della Società dei Terzieri Massetani. L’occasione sarà il cosiddetto “Balestrone”. che si disputerà a Lucca fra le città di Lucca e Massa Marittima. Anche se le manifestazioni a Massa sono state tutte annullate causa pandemia, l’attività della Società non si è mai arrestata. Sono stati ben tre i tornei in cui sono stati impegnati i balestrieri massetani, senza considerare le gare interne che ogni Terziere svolge autonomamente.

Tra queste ricordiamo i successi al torneo nazionale con la vittoria sia del titolo di re della balestra, per opera di Gianni Gori, sia la vittoria del campionato a squadre. Vittoria anche nel torneo “Quattro città”, vinto sempre da un massetano Luciano Tonelli. Si chiude quindi una stagione tutto sommato ricca di vittorie per i massetani.

“Peccato che il clima collaborativo e positivo che ha caratterizzato questo triennio sia stato turbato dalle dimissioni improvvise di Francesco Bini Maestro delle balestre, una delle cariche più importanti della Società – termina Soldatini –. La Società ha una struttura solida e grazie all’impegno e la passione di tanti può fronteggiare le varie difficoltà che si presentano. Come in queste circostanze il Vicario tecnico Davide Michelini ha sostituito il maestro delle balestre, coadiuvato dai nunci e dagli intendenti tecnici”.

La Società ha disputato anche un torneo per i piccoli balestrieri. Il torneo disputato in un clima di amicizia è stato vinto da Sara Romei di Cittavvecchia, secondo si è classificato Alessio Panci e terzo Edoardo Cappellini, entrambi di Borgo.

Il torneo è stato curato dal terziere di Cittavecchia, dal Vicario tecnico Davide Michelini e dai rispettivi nunci Pierangelo Berretti CN, Walter Bertella CV e Mauro Benini B.