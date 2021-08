Una social challenge per ricordare il Generale Dalla Chiesa: l’iniziativa promossa dal Capitano Ultimo

Sono passati 39 anni dalla strage di via Carini a Palermo, dove – per mano mafiosa – furono trucidati il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, sua moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo. E’ l’associazione Volontari Capitano Ultimo Onlus con sede a Roma, ma con diversi distaccamenti regionali in fase di organizzazione, a farsi promotrice di un’iniziativa social, nata grazie proprio al Capitano Ultimo che – così – vuole rendere omaggio ai caduti di quel vile attentato ed, in particolare, mantenere vivi i valori e gli insegnamenti del Generale a cui tanto si è ispirato mettendoli in pratica nella sua lunga carriera militare.

“#ioricordoilgenerale”: questo il nome della challenge attivata in questi giorni. “Il 3 settembre 2021 ricorderemo il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa e lo faremo sulle strade a lui intitolate, nei paesi più piccoli e sperduti della nostra Italia – scrive Ultimo sui social –. Chiunque può partecipare inviando entro le ore 10:00 del 3 settembre un saluto con foto (o un breve video) via Messenger alle varie pagine dei distaccamenti regionali dei volontari del Capitano Ultimo, indicando il nome della città oppure direttamente a questa e-mail: ioricordoilgenerale@gmail.com. Le immagini e i video pervenuti da tutta Italia in omaggio al Generale dalla Chiesa saranno poi montati e verrà realizzato un filmato che verrà mostrato in anteprima nella ricorrenza del 3 settembre organizzata, come ogni anno, alla Casa Famiglia del Capitano Ultimo in via tenuta della Mistica a Roma e poi diffusa sui canali dell’associazione ‘Onlus Volontari Capitano Ultimo’”.

Anche il distaccamento della Toscana, che conta volontari a Grosseto, si sta attivando per promuovere al meglio l’iniziativa.