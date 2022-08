Lega navale, premiati i soci dell’anno: ecco chi sono

Si è tenuta ieri, nella sede di viale Italia a Pratoranieri, la cena sociale della Lni di Follonica, alla presenza dei soci e dirigenti delle due sezioni riunite della vela e dei sub.

Tanti i premi che sono stati conferiti ai soci per i meriti sportivi, sociali, culturali e anche goliardici. La cena è stata anche l’occasione per premiare i soci dell’anno; per l’anno 2021 è stato premiato Giuseppe Bartalotta, per l’attività di prosieguo dell’opera dello storico presidente Luciano Benini, per la sezione sub e lo sviluppo della Lega Navale nella cittá di Follonica.

Per l’anno 2022 invece il riconoscimento di tutti i soci è andato a Simone Avellini, per la sua indefessa attività come socio nei lavori di ristrutturazione della sede, una presenza schiva, ma continua e preziosa per ogni aspetto nella vita della sezione.

In precedenza sono stati premiati i soci che hanno partecipato al campionato sociale vela, con il seguente podio: primo Benedetti Alessandro, secondo Vignozzi Edoardo, terzi Corsi Gabriele e Lavagnini Gabriella, quarti Irene Sardella, quinto Leonardo Creati. Primi Catamarani Gemignani-Gatti, prima Optimist Anna Mosso, primi Tris Meciani-Marisca.

Durante le premiazioni sono stati anche consegnati i tesserini ai nuovi atleti agonisti di pesca in apnea che, seguiti dall’istruttore Giuseppe Bartolotta, coadiuvato dal socio Alessandro Pacenti, hanno partecipato al corso federale.

I nuovi atleti sono: Jodi Genovesi, Chiara Dondi, Maciej Vella e Francesco Fedi.