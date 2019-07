Rimane bloccato nel sottopasso allagato e sale sul tetto dell’auto: soccorso dai Vigili del Fuoco

Numerosi interventi da parte dei Vigili del Fuoco per il maltempo che ha colpito questa notte la provincia di Grosseto.

In particolare, una squadra dei Vigili del Fuoco di Follonica è intervenuta, poco dopo le 4, nel sottopasso stradale e ferroviario del Casone per soccorrere un ragazzo rimasto bloccato con l’auto a causa dall’acqua.

Quando sono arrivati, i Vigili del Fuoco hanno trovato il conducente sul tetto del veicolo.

I pompieri sono intervenuti anche alle 22.30 di ieri sera per un pino pericolante sulla S.P. 158, in via delle Collacchie, al camping Pineta del Golfo.