“Soccorso rosso”: banchetto del Partito Comunista dei Lavoratori per aiutare famiglie bisognose

“Come Partito Comunista dei Lavoratori domenica 19 dicembre e mercoledì 4 gennaio saremo presenti a Massa Marittima, presso le Fonti dell’Abbondanza, con un banchetto (denominato ‘Soccorso rosso) di oggettistica varia, di buonissimo usato o nuovi oggetti, donatici da persone o istituzioni”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la sezione maremmana del Partito Comunista dei Lavoratori.

“Il ricavato sarà destinato ad acquistare beni di prima necessità a persone o famiglie bisognose. Faremo anche un volantinaggio per spiegare il tipo di progetto. Il ‘Soccorso rosso’ è un progetto con antiche radici nella storia del movimento mondiale dei lavoratori – continua la nota -. Il nostro intento è di riportare a livello locale quel moto internazionale di solidarietà di classe su vari piani, da quello politico a quello materiale. Con un sempre maggior attacco allo stato sociale, sanità ed istruzione le più penalizzate a favore del profitto privato, pensiamo che l’antidoto migliore non siano la carità religiosa o la beneficenza laica, che non si curano di ristabilire un’uguaglianza sociale, in quanto azioni non paritarie che presuppongono un diversità che rimane, al di là del pur meritorio gesto. Crediamo invece che la risposta risieda nella solidarietà di classe, un aiuto vicendevole tra membri di una comunità“.

“Questa solidarietà, infatti, cerca sì di porre un rimedio momentaneo ad una situazione di precarietà sociale, facendolo però sia all’interno di un’ottica di condivisione della stessa classe sociale dei destinatari, sia di un progetto di radicale trasformazione sociale che, eliminando ogni disuguaglianza, conduca ad una nuova società che abbatta e si sostituisca a quella capitalista – termina il comunicato -. Per dirla con Eduardo Galeano: «La carità è umiliante perché si esercita verticalmente e dall’alto; la solidarietà è orizzontale e presuppone il rispetto reciproco»”.