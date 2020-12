Anziana si rompe femore e braccio: poliziotti entrano in casa e la soccorrono

Una storia a lieto fine, in questi giorni di un Natale particolare per tutti.

La vicenda inizia con una telefonata al 113, in cui una signora segnala che la sua anziana inquilina non risponde da due giorni alle chiamate. E’ l’inizio del turno pomeridiano: due Volanti partono immediatamente per raggiungere l’abitazione dell’ottantasettenne dove, come gli agenti avevano appreso da immediati accertamenti, la donna vive da sola.

Insieme ai Vigili del Fuoco i poliziotti penetrano dalla finestra nella casa e trovano il corpo dell’anziana riverso a terra. Le condizioni sono apparse subito estremamente gravi, ma un flebile respiro fa capire che la stessa è ancora in vita.

Nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza gli agenti, accarezzando la donna con delicatezza, riescono a farla uscire dal profondo torpore in cui versa e la stessa apre gli occhi.

Trasportata dai volontari del 118 all’ospedale di Grosseto in forte stato di disidratazione, viene sottoposta ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura di un femore e di un braccio. Le sue condizioni sono stazionarie.

Una storia di Natale come tante altre, ma che deve essere di stimolo affinché l’attenzione verso il vicinato, le persone bisognose di maggior riguardo sia per l’età che per le minorate capacità fisiche e per chiunque, per svariate circostanze della vita sia solo, non venga mai a mancare.