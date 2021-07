Donna in difficoltà in una zona impervia: soccorsa dall’elicottero dei Vigili del Fuoco

Aggiornamento ore 18.13: la donna recuperata all’isola del Giglio, una 49enne residente a Bologna, è in buone condizioni fisiche e non presenta ferite.

Una donna è stata recuperata dall’elicottero dei Vigili del Fuoco in una zona impervia in località Fonte al Prete, all’Isola del Giglio.

La sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto, in contatto con la donna che, per cause in corso di accertamento, era impossibilitata a rientrare perché la zona in cui si trovava era particolarmente impervia, ha fornito le coordinate alla squadra in servizio presso il presidio stagionale dei Vigili del Fuoco dell’isola ed è stata raggiunta, ma la particolare orografia del terreno ha richiesto l’intervento dell’elicottero Drago 63 del nucleo dei Vigili del Fuoco di Cecina che, individuata l’infortunata, ha provveduto al recupero tramite il verricello e il personale a bordo del veicolo, che si è calato sulla verticale della donna.

Una volta a bordo, la donna è stata trasportata e consegnata al personale sanitario nell’elisuperficie dell’isola.