Uomo cade in una caletta: soccorso dalla Croce Rossa e dalla Guardia Costiera

Nel primo pomeriggio di oggi l’ambulanza Blsd della postazione della Croce Rossa di Magliano in Toscana è stata attivata per una caduta accidentale in una caletta nei pressi di Talamone.

Ad attendere i due soccorritori della Cri nel porto c’era un gommone della Guardia Costiera, che li ha imbarcati per raggiungere l’infortunato 60enne.

Il gommone è riuscito ad avvicinarsi il più possibile alla scogliera, ma i due operatori della Cri e un militare della Guardia Costiera sono dovuti entrare in acqua fino alle ginocchia per poter raggiungere il malcapitato ed immobilizzarlo.