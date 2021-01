Cacciatore assalito da pastori maremmani: soccorso dai Carabinieri Forestale

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Grosseto hanno tratto in salvo un uomo che, durante l’attività di caccia nel comune di Magliano, si era rifugiato su un albero per lo spavento, a seguito dell’avvicinamento da parte di 3 cani da guardiania di razza pastore maremmano.

Sono scattate le ricerche per risalire al proprietario che, prontamente individuato, ha collaborato con i militari per allontanare i cani. Messa in sicurezza l’area, i Carabinieri hanno recuperato l’uomo, incolume. Il proprietario dei cani è stato sanzionato per omessa custodia e malgoverno di animali.