Canoista rischia di affogare nella laguna: salvato dai Carabinieri

Ieri pomeriggio, sabato 17 settembre, i Carabinieri della stazione di Albinia, nel corso di un servizio di controllo del territorio lungo la Strada Provinciale 161, hanno soccorso un uomo che rischiava di annegare nella laguna.

In particolare, i militari, nel corso di un normale servizio di pattuglia, allertati da un passante, hanno notato un canoista in difficoltà che annaspava nell’acqua.

Solo successivamente si è compreso che l’uomo stava partecipando a una gara di pesca a bordo del proprio kayak e, a causa del mutare repentino delle condizioni metereologiche, era stato trasportato dal forte vento nei pressi della diga, rimanendo incastrato con una gamba in una corda.

Bloccato nei movimenti, l’uomo rischiava di annegare, ma è stato tempestivamente soccorso dai militari, i quali gli hanno teso una pagaia in modo che questi potesse appoggiarvisi e liberare, quindi, la gamba per poi essere trascinato sulla terra ferma dai due Carabinieri.

Una volta in salvo, i militari hanno prestato le prime cure. L’uomo è stato poi trasportato al pronto soccorso di Orbetello, fortunatamente non in pericolo di vita, ringraziando, per il loro intervento provvidenziale , i due Carabinieri.