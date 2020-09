“Smemo”: ecco l’ultimo brano del duo grossetano Kymya

Dopo il successo di “Amore tic toc”, che ha visto più di 300.000 streaming complessivi sulle varie piattaforme digitali, il duo grossetano Kymya, composto da Luigi Cirianni e Alessandro Posati, è stato notato dalla Major internazionale “Universal Music”, che ha deciso di puntare su di loro come gruppo emergente a livello nazionale e quindi curare la distribuzione dell’ultimo brano “Smemo”, quarto brano originale dei Kymya e seconda traccia dell’album “It’s not the same”, in uscita nei prossimi mesi.

“Smemo” è un brano che porta un mood spensierato all’interno dell’album, ironizzando sui vuoti di memoria che alla fine fanno parte di ognuno di noi. Arrangiamento, come sempre, misto di generi in questa occasione si è arricchito con l’aggiunta di un pizzico di Edm (Electronic dance music).

“Universal Music”, inoltre, ha aperto per loro un canale Vevo, visibile su YouTube, dove è stato caricato il video del brano, curato nella regia e scenografia dal promettente regista Edoardo Taddei in collaborazione con il fotografo Francesco Pontarelli: (KYMYAVEVO): https://www.youtube.com/watch?v=48mYYxNJfAs

La produzione è sempre a cura di Sergio Mari, manager del duo e proprietario dell’etichetta discografica “Hit Beat Records”, l’attività di publishing è affidata al Gruppo G Comunicazione s.r.l. di Alessandro Marino, entrambi convinti che di questo inedito progetto musicale si sentirà molto presto parlare come “fenomeno nazionale”.