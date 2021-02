Smart working e ansia: come evitare il burnout in lockdown

A causa della rapida diffusione del coronavirus sono molti gli italiani che hanno dovuto adattarsi alle necessità di nuovi e diversi stili di vita.

Tra le conseguenze più evidenti del virus c’è stata una preferenza verso il lavoro da remoto, il cosiddetto ‘smart working’. Un fenomeno che ha letteralmente diviso i lavoratori: c’è chi lo ama e chi, invece, vorrebbe farne volentieri a meno.

È pur vero che lavorare da casa, magari in abiti comodi, sorseggiando un caffè appena fatto, può sembrare l’ideale per chiunque odi il traffico e preferisca la quiete della propria abitazione ad un ufficio affollato di colleghi.

In verità, il piacere si è presto trasformato in difficoltà. Dall’inizio della pandemia sono sempre di più i lavoratori in smart working che sono andati incontro a problematiche quali stress, ansia e mancanza di concentrazione.

Medici, psicologi ed esperti del settore allora hanno iniziato a suggerire una serie di accorgimenti che è opportuno adottare per evitare il famoso ‘burnout da smart working’. Tra questi, assumere integratori può rivelarsi un valido aiuto.

Quanti non sanno come orientarsi nella scelta, possono affidarsi alla sezione di integratori per la concentrazione su Farmacia Cavalieri, una realtà storica del settore che, da anni, risponde a qualsiasi esigenza della propria clientela. Anche in relazione a questo periodo, tra smart working e Dad, ha reso disponibili online i migliori integratori per la memoria e la concentrazione.

La scelta di assumere degli integratori si rivela davvero necessaria nel momento in cui l’ambiente lavorativo e quello domestico diventano un tutt’uno e separare i due contesti è spesso difficile.

Eppure, scindere la vita privata da quella professionale, anche se all’interno delle stesse mura, è fondamentale. Gli esperti infatti consigliano di dedicare del tempo al proprio lavoro, ma senza dimenticarsi delle sane abitudini che contribuiscono a vivere meglio: ritagliarsi degli spazi per sé stessi durante la giornata, ma anche dedicarsi a hobby e alla famiglia.

Le situazioni di stress, ansia, panico, ma anche fatica e mancanza di concentrazione sono appunto principali segnali che è il momento di concedersi una pausa.

Grazie ad una corretta assunzione di integratori si potrà cercare, in prodotti naturali e di qualità, il supporto necessario per tornare ad essere efficienti e prestanti sul lavoro, nonostante le pareti di casa siano diventate anche quelle dell’ufficio e viceversa.

Naturalmente, è importante affiancare l’uso di integratori ad un’alimentazione sana e a dei ritmi regolari: sapersi gestire in casi del genere è il modo migliore per focalizzarsi sui propri obiettivi, piuttosto che mollare e lasciarsi trasportare dagli eventi.