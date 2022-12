Skincare: perché affidarsi solo a prodotti professionali

1. L’importanza della scelta dei prodotti giusti per la pelle

Quando si parla di skincare e cura della pelle spesso si incappa in errori da principianti. Consigli fai-da-te che propongono magiche soluzioni naturali ed home-made, spesso, non solo risultano inefficaci, ma anche controproducenti. Spieghiamo per quale motivo è opportuno affidarsi a prodotti professionali come quelli di L’Oréal Paris.

1. I migliori prodotti per il viso

I prodotti che si vanno ad applicare sul viso dovrebbero tutelare la delicatezza del Ph. della pelle e difendere la funzione protettiva della barriera cutanea. I prodotti migliori per il viso, infatti, sono quelli professionali, creati ad hoc per la skincare. Creme idratanti e nutrienti restituiscono la giusta quantità di acqua alla pelle; sieri e concentrati sono formulati per donare un beneficio specifico, come un effetto luminosità, levigatezza o calmante verso i rossori.

2. I prodotti che migliorano l’aspetto della pelle

Se si vuole ottenere un beneficio garantito è bene diffidare dai consigli del fai-da-te. Miele, zucchero, caffè, yogurt, se applicati sul viso potrebbero risultare aggressivi o pericolosi. La composizione degli alimenti non è adatta all’applicazione sulla pelle del viso e il risultato potrebbe essere aggressivo e creare arrossamenti o allergie. I prodotti che migliorano l’aspetto della pelle sono quelli che rispondono alle esigenze specifiche della pelle.

1. Prodotti consigliati per pelle grassa

La pelle grassa è così definita perché produce sebo in eccesso assumendo un aspetto lucido ed oleoso. Questa caratteristica fa sì che la pelle manifesti un aspetto impuro, brufoli o punti neri: il sebo inibisce l’ossigenazione cutanea e aumenta l’accumulo di batteri sul viso. Gel detergenti purificanti, concentrati di acido salicilico e maschere all’argilla nera possono risolvere il problema, restituendo pulizia profonda e opacità alla pelle grassa.

2. Cosa fare per ringiovanire la pelle

Quando la pelle inizia ad essere matura i prodotti più efficaci per minimizzare gli inestetismi come le rughe sono quelli a base di acido ialuronico e collagene. Il collagene dona elasticità alla pelle matura, che non ha più morbidezza. L’acido ialuronico, invece, restituisce idratazione e rimpolpa il viso: dà maggior vigore agli zigomi e riempie le rughe, tirando la pelle.

3. Quali prodotti usare se si vuole una pelle luminosa

A volte la pelle assume un aspetto spento, opaco, grigio: in questi casi i prodotti migliori per donare luminosità sono quelli a base di vitamina C. La vitamina C, nota per le sue proprietà schiarenti, dà al viso un aspetto glowy, elimina le macchie e aumenta l’assorbimento dei prodotti skincare applicati.

4. Make up: quali sono i trucchi migliori?

L’acquisto di prodotti professionali è consigliato anche e soprattutto quando si parla di make-up. Gli occhi, inoltre, sono la parte più delicata del viso e così mascara, ombretti e eye-liner devono essere di buona qualità e, soprattutto, non scaduti. Generalmente, è opportuno cambiare ogni 6/12 mesi i prodotti make-up al fine di non incorrere in indesiderati effetti collaterali.