Portale Alloggiati: nuova versione del servizio web offerto dalla Questura

La Questura di Grosseto informa che dal 18 gennaio 2022, con la nuova versione del Portale Alloggiati, è stato introdotto un nuovo meccanismo di accesso e sicurezza che non prevede più l’uso del certificato digitale. In sostituzione di quest’ultimo è stato creato un set di codici dispositivi – modalità di accesso basata su autenticazione a due fattori (credenziali, codici numerici) – che l’utente riceve già in fase di abilitazione dalla Questura di Grosseto.

Tutte le utenze già censite nel portale che utilizzano il certificato digitale, entro la data di scadenza dello stesso certificato, dovranno migrare in autonomia al nuovo sistema di autenticazione, seguendo le indicazioni riportate nella guida “MANUALE Passaggio a Codici” presente nella sezione “supporto” del portale alloggiati.

Al momento della scadenza del certificato digitale, però, non sarà più possibile l’accesso se non si sono per tempo scaricati i codici già presenti sulla nuova piattaforma. In tale ipotesi dovrà essere inviata richiesta di ripristino credenziali tramite l’apposito modulo disponibile nella pagina di informazioni della Questura di Grosseto, all’indirizzo: https://questure.poliziadistato.it/it/Grosseto/articolo/alloggiati

La nuova versione del Portale Alloggiati è stata realizzata in attuazione del decreto del Ministro dell’Interno del 16 settembre 2021, recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 7 gennaio 2013, che concerne disposizioni circa le comunicazioni all’Autorità di pubblica sicurezza sull’ospitalità delle persone alloggiate presso strutture ricettive.

Si conferma l’obbligo da parte dei gestori di tali strutture di comunicare alla Questura competente per territorio le generalità degli alloggiati entro ventiquattro ore dall’arrivo, mentre per i soggiorni non superiori alle ventiquattro ore la comunicazione deve avvenire massimo entro le sei ore successive al loro accesso.

Con le nuove funzionalità il Servizio Alloggiati web è accessibile anche tramite dispositivi mobili, smartphone e tablet, sia con sistemi operativi Apple iOS che Android. Sulla pagina web della Questura sopra indicata si possono reperire tutte le faq e le notizie inerenti alle problematiche più comuni.