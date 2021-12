On line il nuovo sito internet del Comune: ecco le caratteristiche

È on line il nuovo sito internet istituzionale del Comune di Massa Marittima con una veste completamente rinnovata che lo rende più intuitivo, semplice e facile da consultare, in un’ottica di migliore leggibilità.

“Con questo restyling – spiega il sindaco Marcello Giuntini – il Comune si adegua alle linee guida di design per i siti web della Pubblica Amministrazione sviluppate dall’Agenzia per l’Italia digitale. L’attenzione al design come tratto distintivo della progettazione assicura chiarezza e semplicità, come indicato da Designers Italia. Dotiamo così il Comune di uno strumento decisamente più efficace e funzionale per fornire ai cittadini tutte le informazioni che riguardano la vita della comunità. Un altro passo avanti, dunque, nella logica della comunicazione semplice e della trasparenza amministrativa. Un ringraziamento particolare va agli uffici comunali e dell’Unione dei Comuni, che hanno costruito e attivato il nuovo portale, e che si occuperanno della gestione strutturale“.

Il sito è consultabile al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home

È un portale “responsive“, nel senso che la visualizzazione si adatta alle dimensioni dello schermo da cui si accede e risulta pertanto perfettamente fruibile sia da pc che da tablet e telefonino.

Pensato prima di tutto per i cittadini residenti, per i quali è stato reso più semplice e intuitivo l’accesso ai servizi, ha una parte dedicata anche al visitatore e al turista, che hanno bisogno di acquisire informazioni di base per muoversi sul territorio. E infatti per loro, è stata pensata la sezione del sito ‘Vivere il comune‘, dalla quale consultare la galleria fotografica e accedere direttamente al portale turistico.

C’è una doppia chiave di navigazione: una incentrata sul servizio al cittadino, ai professionisti e alle imprese e una dedicata alla trasparenza istituzionale per chi cerca informazioni sui procedimenti e gli atti amministrativi. Navigando nell’area amministrativa, si trovano i contatti degli uffici comunali con i numeri di telefono e le mail, che sono tutti cliccabili e rimandano automaticamente alla chiamata dell’ufficio e all’invio della mail. Per rimanere sempre aggiornati il sito internet pubblica, inoltre, le news e attraverso i link rimanda alla pagina Facebook del Comune. È un sito accessibile anche per i cittadini ipovedenti e non vedenti.