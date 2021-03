On line il nuovo sito del Comune: tra le novità la videochiamata agli uffici

Il Comune di Monterotondo Marittimo è on line con il nuovo sito internet, più bello del precedente e più ricco di informazioni utili al cittadino, ma soprattutto intuitivo e semplice da consultare, realizzato secondo le linee guida dettate dall’Agid, Agenzia per l’Italia digitale.

Si tratta di un portale “responsive“, nel senso che la visualizzazione si adatta alle dimensioni dello schermo da cui si accede e risulta pertanto perfettamente fruibile sia da pc che da tablet e telefonino.

“Il Comune di Monterotondo Marittimo è ancora più vicino al cittadino con questo nuovo sito internet – afferma Giacomo Termine, sindaco del paese maremmano –: non si tratta solo di un restyling di immagine, che sicuramente è stata migliorata, ma di un intervento profondo e complessivo che ci consente di adeguare il nostro portale alle esigenze della comunità, nella consapevolezza dell’importanza crescente che riveste la comunicazione on line. Ovviamente è un sito internet pensato prima di tutto per i cittadini residenti, per i quali è stato reso più semplice e intuitivo l’accesso ai servizi, ma anche per il visitatore e per il turista, che hanno bisogno di acquisire informazioni di base per muoversi sul territorio. E infatti, per loro, è stata pensata la sezione del sito ‘Vivere Monterotondo Marittimo’ dalla quale consultare la galleria fotografica, le previsioni meteo e accedere direttamente al portale turistico e a ‘Comune informa’, che rimanda al canale Telegram del Comune”.

Una delle novità interessanti inserite nel nuovo portale riguarda la possibilità di videochiamare gli uffici del Comune di Monterotondo Marittimo, previo appuntamento: è sufficiente navigare nella sezione “servizi”, scegliere “servizi on line” e poi “videochiamata”. Da servizi on line si accede anche a PagoPa per i pagamenti on line.

Navigando invece nell’area amministrativa, si possono trovare le informazioni sugli uffici comunali, con i numeri di telefono e le mail, che sono tutti cliccabili e rimandano automaticamente alla chiamata dell’ufficio e all’invio della mail.

Per rimanere sempre aggiornati il sito internet pubblica inoltre le news, e attraverso i link rimanda alla pagina Facebook e al canale YouTube del Comune di Monterotondo Marittimo.

“Un ringraziamento particolare agli uffici comunali – conclude il sindaco Giacomo Termine – e agli uffici dell’Unione dei Comuni, che hanno costruito e attivato il nuovo portale e che si occupano della gestione e dell’aggiornamento“.