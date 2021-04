“Nessun profitto sulla pandemia”: sit-in di Gavorrano Bene Comune e Sinistra Italiana

Sabato 17 aprile, dalle 10 alle 12.30, si svolgerà un sit-in organizzato dal gruppo consiliare Movimento Gavorrano Bene Comune e dal circolo di Gavorrano di Sinistra Italiana.

La manifestazione, nel rispetto delle norme anti covid, si svolgerà a Bagno di Gavorrano, in via Marconi, all’angolo con via Mameli, ed è stata organizzata per chiedere la sospensione dei brevetti sui vaccini e il potenziamento della sanità pubblica.

“La pandemia e la campagna vaccinale hanno messo in evidenza l’estremo bisogno di tornare ad investire per potenziare la sanità pubblica, soprattutto per quanto riguarda i territori, ed allo stesso tempo di poter produrre vaccini in proprio, cosa possibile con la sospensione temporanea dei brevetti in modo che le aziende italiane possano produrre i vaccini e si faccia una campagna vaccinale la più rapida possibile – si legge in una nota di Gavorrano Bene Comune e Sinistra Italiana –, come dimostrano i Paesi che hanno le proprie aziende che li producono“.