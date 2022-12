“Xmas tour”: i Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble in concerto al teatro Rossi

Venerdì 23 dicembre il “Xmas tour” 2022 dei Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble di Carla Baldini fa tappa a Campagnatico, all’ex teatro Rossi (piazza Dante).

Il coro Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble è stato uno fra i primi in Italia a dedicarsi interamente alla musica gospel e spiritual: dal 1996 si è esibito in più di 200 concerti in tutta la Penisola ed ha collaborato, nello spettacolo “The Gospel Night”, con noti cantanti gospel afro-americani come Cheryl Porter, Charlie Cannon, Ginger Brew e Carla Jane e con gli ensemble statunitensi Vincent Bohanan & The Sound of Victory, Uni.Sound, Chicago Mass Choir, Dennis Reed & GAP.

Il concerto di Natale dei Sisters & Brothers comprende i classici della musica gospel e spiritual (“Oh, happy day”, “Amazing Grace”, “When the Saints go marchin’ in…”), un medley di canzoni natalizie ed anche alcune canzoni molto conosciute dal grande pubblico, come la hit disco “Don’t let me be misunderstood”, reinterpretate con lo spirito della musica gospel, la musica dell’anima.

I Sisters & Brothers hanno inciso due cd: “Sisters & Brothers Gospel Choir Ensemble” (Art and Music Collection, 1998), che è stato venduto in tutto il mondo, e “The Gospel Night” (VoceViva – M.A.P., 2007), con la partecipazione di Cheryl Porter.

Il Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble è diretto da Carla Baldini ed è composto nella formazione residente da 16 cantanti. Nel tour natalizio il gruppo si presenta con l’organico “Gospel Siblings”, composto da sei voci soliste (Carla Baldini, Alla Buhanevici, Alberto Giorni, Laura Pica, Elisabetta Rinaldi e Andrea Scotto), accompagnate da Stefano Pioli al pianoforte.

La data di Campagnatico è organizzata dalla Pro Loco, con il supporto dell’amministrazione comunale. Inizio spettacolo alle 21.30, ingresso libero.

Dopo Campagnatico il tour toccherà le seguenti piazze: il 27 dicembre Magliano in Toscana, il 28 dicembre Castiglione della Pescaia, il 29 dicembre Arabba (Bl), il 30 dicembre Grosseto, per concludersi il 5 gennaio a Massa Marittima.