Sistema Musei di Maremma: Irene Lauretti confermata alla presidenza

L’assemblea del Sistema Musei di Maremma, che si è riunita mercoledì 27 luglio a Grosseto (di cui fanno parte sindaci e assessori dei Comuni del sistema museale provinciale), ha eletto Irene Lauretti, assessore alla cultura del Comune di Pitigliano, per il terzo mandato come presidente.

“Voglio ringraziare l’assemblea per l’attestazione di fiducia – ha dichiarato Lauretti –, riconoscendo in questo modo la qualità del lavoro svolto nei due mandati precedenti. Si è voluto puntare sulla continuità nella gestione del sistema museale e portare a compimento un percorso già avviato con progetti come la mostra virtuale, che sarà realizzata entro l’anno, i musei ecosostenibili e i progetti dedicati all’arte contemporanea e la comunicazione in cui quest’anno in particolare abbiamo investito molto. Proprio su questo tema il principio ispiratore per questa nuova fase della mia presidenza sarà la ‘contaminazione’. Il sistema museale riceve sempre più sollecitazioni e richieste dall’esterno per entrare nella rete da parte di giardini d’arte e istituti culturali”.

“Il segno evidente – ha aggiunto Lauretti – che i Musei di Maremma sono sempre più riconosciuti come un grande polo culturale dove, intorno al nucleo fondante dei musei archeologici, si può allargare l’orizzonte ad altre importanti realtà. Dal punto di vista personale sono soddisfatta e orgogliosa perchè essere riconfermata per la terza volta è un traguardo non facile. Mi hanno fatto piacere le sincere parole di apprezzamento da parte di tanti componenti dell’assemblea”.

“Una notizia molto positiva – ha commentato Roberta Pieraccioli, coordinatrice dei Musei di Maremma –: sono stati cinque anni molto positivi dove ho apprezzato, in particolare, la sua inclusività, cioè l’interesse di lavorare con tutti e le sue qualità umane con una grande disponibilità all’ascolto nell’interesse dell’unità del sistema museale. E’ sempre stata presente durante i lavori del comitato tecnico partecipando in prima persona allo sviluppo delle linee progettuali nate nei due anni difficili della pandemia che hanno comunque portato innovazione il cui frutto sarà la prossima mostra virtuale”.

“Per quanto riguarda l’amministrazione comunale di Massa Marittima, capofila del Sistema musei provinciale – ha sottolineato l’assessore alla cultura Irene Marconi –, abbiamo dato la nostra piena fiducia alla nomina di Irene Lauretti, questo perchè durante il suo mandato precedente ha dimostrato una grande capacità sia per quanto riguarda la mediazione politica che quella tecnico progettuale, entrando nel merito delle questioni e guidando la rete in tante iniziative e nel processo di apertura ad altre realtà come l’arte contemporanea. Grazie al suo impegno è riuscita a dare una identità di comunità culturale a tutto il sistema museale in cui oggi si riconoscono quasi tutti i musei della provincia”.