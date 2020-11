Post contro Rosy Bindi, Sinistra Italiana: “Parole di Virciglio gravi, il consigliere si dimetta”

“A poche ore dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il consigliere comunale della Lega Pasquale Virciglio con un post sui social si incarica di ricordarci come la violenza di genere non sia soltanto quella fisica”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Sinistra Italiana di Grosseto.

“Certe parole sono come pietre ed è ancora più grave quando a scagliarle è un amministratore pubblico, una figura istituzionale che attraverso il suo operato dovrebbe promuovere e tutelare la cultura del rispetto. Basta. Grosseto è stufa di una politica basata sull’odio e l’anno prossimo avremo l’opportunità di lasciarci finalmente alle spalle questa triste e fin troppo lunga parentesi – termina la nota -. Per adesso Virciglio si dimetta. Sicuramente le grossetane ed i grossetani non ne sentiranno la mancanza“.