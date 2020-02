Maremmana, Sinistra Italiana: “La strada è diventata una via privata per i commercianti”

“Passeggiando sulla via Maremmana di Albinia, tra una pietra sconnessa e l’altra e tra un’autovettura in sosta e un marciapiede, si sente dire che recentemente da queste parti si sarebbero visti esponenti dell’amministrazione comunale ed i commercianti della zona confabulare in gran segreto sul futuro di questa strada“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Sinistra Italiana.

“Un futuro a quanto pare in grigio e nero, cioè con una corsia nera d’asfalto ed una grigio pietra. Su tale ipotesi ci sembra lecito porre qualche domanda – continua la nota -:

1- la via che doveva essere il giardino di Albinia, centro di aggregazione culturale e sociale, è diventata per caso una via privata ad uso e consumo dei negozianti che vi hanno sede, o è ancora un patrimonio della comunità? Se la risposta, come ci auguriamo, è la seconda perché per discutere sul suo futuro non si è ritenuto opportuno coinvolgere la comunità intera?

2 – Il rifacimento a strisce grigio nere, che sembra imminente, è una scelta artistica, o è dovuta al fatto che il pavimento attuale è stato eseguito male? Anche in questo caso, poiché artisti di strada presenti all’incontro non ce n’erano, presupponiamo che la risposta sia la seconda e allora ci domandiamo perché l’amministrazione comunale non tutela l’interesse pubblico obbligando la ditta (tuttora attiva) che ha eseguito i lavori al rifacimento degli stessi? Il dubbio che ci viene è che si stia aspettando i decorsi termini contrattuali per non aprire il contenzioso e non capiamo bene a favore di chi, ma non certo dell’amministrazione.

3 – Rinunciare ad avere in Albinia un centro ‘storico’, un corso in cui passeggiare, far giocare i bambini, sviluppare iniziative sociali culturali e di aggregazione rivolte sia ai residenti, sia nel periodo estivo ai turisti è un’idea sensata e condivisa dai cittadini, o l’ennesima scelta a favore del capoluogo, come sta avvenendo per lo skatepark progettato e finanziato anni fa per Albinia e che sarà probabilmente realizzato, ci auguriamo che non sia così, dopo quello recentemente messo ‘in pista’ dall’amministrazione ad Orbetello?“.

“Su questi e su altri problemi abbiamo intenzione di richiamare i ‘governanti’ – termina Sinistra Italiana –, che ci auguriamo ci degnino di una risposta nell’interesse della comunità”.