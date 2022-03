Ex idroscalo, Sinistra Italiana: “Governo e Prefetto impediscano intitolazione a Balbo”

“Alla fine il centrodestra c’è riuscito: ha approvato a tutti i costi la proposta di intitolare il parco dell’ex idroscalo di Orbetello a Italo Balbo, di fatto al di là dei proclami, un’operazione di perfetto revisionismo nostalgico“.

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Ma quei 12 consiglieri di maggioranza che hanno votato questa decisione – prosegue il leader di Sinistra Italiana – pensano davvero che, onorando in questo modo il gerarca, diano lustro ad Orbetello? Al massimo renderanno felici qualche nostalgico o gruppi di naziskin. Pensano che ricordando il Balbo aviatore si possa cancellare il Balbo feroce ras delle squadracce fasciste ferraresi che mise a ferro e fuoco sedi sindacali, sedi di giornali, colpendo democratici e antifascisti in tutta l’Emilia e la Romagna, pur di conquistare il potere con la violenza?“

“Hanno fatto bene i nostri consiglieri di minoranza ad opporsi e a non partecipare al voto di questa cialtronata, non degna di questo Paese. Ora la prefetta di Grosseto e il Governo, poiché è nelle loro prerogative – conclude Fratoianni -, impediscano definitivamente questa operazione indegna. Presenteremo subito un’interrogazione parlamentare al Governo perchè si attivi e non si dia corso a questa decisione ridicola.”

“La pagina che è stata scritta ieri dalla maggioranza di destra di Orbetello è una pagina vergognosa che offende la memoria di tutti i cittadini della provincia di Grosseto e non si può in nessun modo distinguere il Balbo aviatore dal Balbo truce gerarca fasciata, anche perché si porterebbe a compimento quell’opera di revisionismo storico lungamente tentata nel nostro Paese – si legge in una nota di Sinistra Italiana Toscana e della federazione di Grosseto di Sinistra Italiana -. Chiediamo alle forze di sinistra e tutti i sindacati ed associazioni che si riconoscono nei valori dell’antifascismo di criticare in maniera forte questa scelta ignobile dell’amministrazione di Orbetello. Concludiamo facendo un accorato appello al Prefetto affinché questo scempio non si concretizzi, anche perché ci preme sottolineare che la Costituzione, su cui voi fate il giuramento al momento dell’insediamento, si rifa ai valori dell’antifascismo e condanna i gesti compiuti da fascisti come Italo Balbo”.