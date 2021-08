Verso le amministrative, Sinistra Italiana: “Sosterremo Culicchi e ‘Grosseto città aperta'”

Sinistra Italia sosterrà Leonardo Culicchi alle prossime elezioni amministrative di Grosseto e darà il suo appoggio alla lista civica “Grosseto città aperta”.

“Dopo un periodo di riflessione in seguito ai fatti di Orbetello, che tutti voi conoscete, e che abbiamo stigmatizzato e continuiamo a stigmatizzare per il modo scorretto in cui un nostro compagno di Sinistra Italiana è stato escluso dalla lista che aveva contribuito a formare insieme a molti componenti della sinistra locale, abbiamo deciso di non far mancare il nostro apporto di Sinistra Italiana alla lista ‘Grosseto città aperta‘ – spiega Romeo Carusi, coordinatore di Sinistra Italiana Grosseto –. Riteniamo che un percorso iniziato anche con il nostro contributo, in cui abbiamo creduto fin dal primo momento, non possa essere lasciato cadere. Ciò che ci unisce agli altri componenti della coalizione, che sostiene Leonardo Culicchi, è la condivisione di un progetto per la città di Grosseto aperto alla partecipazione ed al contributo civico di chi si vuole spendere per realizzare una città per tutti”.

“Ci interessa, in particolar modo, elaborare una visione di sviluppo culturale, sociale e produttivo per migliorare il contesto in cui viviamo ed uscire da un ambito ristretto e marginale di una città ripiegata su se stessa, fuori dai principali circuiti economici e culturali, nonché agli ultimi posti per qualità della vita e reddito – continua Carusi -. Fondamentale, per noi, è come attrezzarci per la transizione ecologica, tema sul quale dovremo misurarci nei prossimi anni, sia a livello nazionale che europeo. Di qui la necessità di evitare l’ulteriore cementificazione del territorio e prevedere un recupero degli edifici esistenti da utilizzare per l’emergenza abitativa e per attività produttive, magari in senso ecosostenibile. Occorre anche una difesa del verde pubblico, in controtendenza con un’amministrazione che si è distinta per il taglio degli alberi, una migliore manutenzione dei parchi pubblici a cominciare dalle mura medicee che non si difendono con i cancelli, ma con la valorizzazione di quello che è uno dei più importanti monumenti cittadini”.

“Vogliamo inoltre una politica della mobilità che rafforzi il trasporto pubblico e riduca il volume del traffico di auto per la città, sviluppando idee innovative che prevedano, come hanno fatto molte città europee, la sperimentazione di trasporto pubblico cittadino gratuito che ridurrebbe in maniera sostanziale l’eccessivo inquinamento, abbassando la percentuale di polveri sottili in circolazione nell’aria dovuta ai residui della combustione e migliorando la qualità della vita di ognuno – sottolinea il coordinatore di Sinistra Italiana -. Avere una visione di sviluppo significa anche immaginare una città a misura d’uomo, dove la difesa dell’ambiente e la ricerca del benessere e della bellezza si coniugano con opportunità lavorative per i giovani che posso mettere a frutto i loro studi sul territorio, anziché abbandonarlo per recarsi altrove. Naturalmente, in condivisione con gli altri componenti di ‘Grosseto città aperta’, intendiamo promuovere lavoro buono, attuando un programma di incentivi finanziari e fiscali, introdurre corsie preferenziali amministrative per l’insediamento di nuove imprese e dare maggiori opportunità alle manifatture d’innovazione e dei servizi avanzati alle imprese. Aggiungiamo che vogliamo un’amministrazione che sia al fianco di chiunque lotti per il diritto al lavoro e dia risposte ai cittadini piu deboli e più disagiati”.

“Condividiamo, poi, la visione di restituire alla cultura una funzione sociale, alimentare le produzioni artistiche locali, programmare eventi di respiro internazionale e portare la cultura anche fuori dai teatri e dai musei. Immaginiamo anche una città che restituisce valore al commercio di vicinato, impedendo la proliferazione dei supermercati, l’ampliamento degli attuali centri commerciali e favorendo invece la rigenerazione dei quartieri con centri di aggregazione che producono socialità. Intendiamo infine dare il nostro contributo affinchè si realizzi veramente una città di tutti per tutti, attenta ai bisogni, alle fragilità individuali, sociali ed economiche, a cominciare dal diritto alla salute, alla casa e, non per ultimo, al lavoro – termina Carusi -. Per concludere ed a cornice di quello che abbiamo detto, Sinistra Italiana si richiama al valore fondamentale dell’antifascismo come costante ispirazione nella gestione del Comune e pertanto si oppone ad ogni revisionismo storico e rivalutazione di fatti e figure del fascismo”.

“Abbiamo aderito a questa coalizione senza conoscere Leonardo Culicchi – aggiunge Nico Volpini, anche lui coordinatore di Sinistra Italiana Grosseto –, ma fin dal primo incontro c’è stato un sentire comune, le nostre differenze ci hanno unito in un’alleanza forte e coesa. Stiamo lavorando per dare un cambio di passo che faccia crescere la città. Grosseto è sporca, la raccolta differenziata dei rifiuti è rimasta bloccata. Vogliamo rendere protagonisti i cittadini e far diventare il capoluogo maremmano più pulito”.

“Il progetto della nostra coalizione si basa su un patto che va oltre il dna della politica e dei singoli partiti, perchè c’è bisogno di dare a Grosseto una visione e una sensibilità diversa – sottolinea Leonardo Culicchi, candidato a sindaco di Grosseto -. Il Pnrr fa sì che i programmi delle forze politiche in corsa alle prossime elezioni siano molto simili fra loro, la differenza sarà fatta dalle persone che dovranno concretizzare questi programmi. Bisogna essere uniti e coesi. La nostra coalizione farà la differenza in queste amministrative. Ringrazio Sinistra Italiana per il sostegno, un partito che dimostra capacità di ascolto e di attenzione per la città”