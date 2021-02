Verso le amministrative, Sinistra Italiana: “Pronti a verificare alleanza con Pd”

Sinistra Italiana si siederà al tavolo della coalizione di centrosinistra per verificare la possibilità di un’alleanza con il Pd e le forze moderate che hanno deciso di sostenere il candidato a sindaco di Orbetello Mario Chiavetta.

“Comprendiamo le difficoltà, in questo momento particolare, a svolgere le elezioni primarie e per questo abbiamo deciso di iniziare subito un confronto programmatico – si legge in una nota di Sinistra Italiana di Orbetello -. In oltre 10 anni di presenza sul territorio, prima con Sel, oggi con Sinistra Italiana, abbiamo seguito da vicino le questioni fondamentali per il comune orbetellano. Dalla messa in sicurezza dell’Aurelia, che deve essere realizzata senza distruggere la campagna del Guinzone con le sue abitazioni e i suoi agriturismi, al porto di Talamone, così come definito dalla Provincia di Grosseto e dalla giunta Paffetti, dall’importanza della scuola pubblica e della laguna, alla sicurezza idraulica di Albinia, che passa inevitabilmente dalla messa in discussione degli attuali ponti su ferrovia e Aurelia”.

“Di questi argomenti, e delle intenzioni su come gestire l’amministrazione comunale – termina il comunicato -, parleremo nei prossimi giorni con la coalizione e con il candidato sindaco Mario Chiavetta“.