Cena marcia su Roma, Sinistra Italiana: “Evento anticostituzionale, le autorità intervengano”

“È inaccettabile per noi di Sinistra Italiana quanto è avvenuto qualche sera fa a Castel del Piano rispetto all’organizzazione di una cena per commemorare la marcia su Roma“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Sinistra Italiana di Grosseto.

“I partecipanti sono consapevoli di celebrare l’inizio di uno dei periodi più bui della storia italiana? Sempre di più ci sono manifestazioni in tutta Italia di questo tipo, che oramai non possono essere più catalogate come goliardiche, anzi stanno diventando la ‘normalità’ – continua la nota -. Come Sinistra Italiana invece condanniamo fortemente tali episodi e al tempo stesso vogliamo evidenziare che si tratta di comportamenti anticostituzionali e antidemocratici rispetto ai quali le autorità competenti dovrebbero intervenire. Chiediamo in tal senso, semplicemente, di far rispettare le leggi che attualmente sono in vigore“.