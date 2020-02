Verso il ballottaggio, Sinistra Italiana: “Sosteniamo Andrea Benini”

Sinistra italiana si riorganizza anche a Follonica.

“In vista del prossimo congresso nazionale, rispetto al quale il tesseramento è aperto fino al 15 febbraio, e con il ballottaggio delle comunali alle porte, alcune persone hanno deciso di costruire un gruppo di lavoro che ha come referente il compagno Nedo Nencioni – si legge in un comunicato del partito -. Come primo impegno che ci prendiamo come Sinistra italiana a Follonica è quello di appoggiare il candidato sindaco Andrea Benini e le motivazioni sono molto semplici. Di Benini ci ha convinto il suo modo di governare la città, ma soprattutto i progetti futuri sulle tematiche ambientali e sociali. Benini è un’ottimo amministratore ed in più occasioni ha dimostrato di stare dalla parte giusta: quella dell’ambiente, dei lavoratori e dei diritti. Sinistra Italiana darà il suo contributo affinché Follonica continui su quella strada“.

Per tutte le informazioni rispetto alla partecipazione alla attività politica di Sinistra Italiana, è possibile contattare i seguenti indirizzi e-mail: nedo.nencioni@libero.it o sinistraitalianagrosseto@gmail.com.