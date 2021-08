Sinistra Civica Ecologista: “Brutta rottura con Sinistra Italiana, pronti a lasciare la coalizione”

L’assemblea provinciale di Grosseto di Sinistra Civica Ecologista esprime “con rammarico il proprio disagio per la situazione venutasi a creare ad Orbetello in merito alle prossime elezioni comunali“.

“La caratterizzazione sempre più moderata della coalizione di centrosinistra, con sconfinamenti inquietanti con l’area tradizionalmente di destra, e la rottura a sinistra con l’uscita dalla coalizione di Sinistra Italiana e di Articolo Uno, evidenzia uno snaturamento dell’asse strategico della coalizione rispetto a quelli che sembravano essere i presupposti iniziali – continua la nota di Sinistra Civica Ecologista -. Ciò peraltro in netta controtendenza con quanto positivamente avvenuto nelle realtà di Grosseto e Castiglione della Pescaia, dove il Pd e il centrosinistra, intorno alle candidature di Leonardo Culicchi e di Elena Nappi, hanno saputo mantenere un profilo che ha coniugato la necessaria innovazione con la coerenza dei comportamenti e dei valori, consentendo alle forze di sinistra di riconoscersi pienamente nella coalizione e di contribuire con responsabilità ed entusiasmo al comune percorso“.

“Non sappiamo se ci sono ancora i margini temporali per un auspicabile tentativo di ricomposizione. Se questa ricomposizione, accompagnata dalla necessaria chiarificazione politica sui confini politici della coalizione, non dovesse avvenire – termina il comunicato –, Sinistra Civica Ecologista non parteciperà alla coalizione del centrosinistra orbetellano“.